На отце не было лица: Владимир Конкин прорыдал все похороны своей дочери Софии

Во вторник, 29 сентября, на Пятницком кладбище прошли похороны 32-летней Софии Конкиной, дочки народного артиста Владимира Конкина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 29 сентября, на Пятницком кладбище прошли похороны 32-летней Софии Конкиной, дочки народного артиста Владимира Конкина. Проститься с Софией пришли только самые близкие: по решению семьи похороны были закрытыми. Владимир Конкин проплакал все похороны. Софию похоронили рядом с мамой Аллой Конкиной, последней женой актера, который не стало 10 лет назад.

- Я вчера, простите, чуть не сдох. Не могу поверить, что дочки больше нет, - сказал Владимир Конкин "КП" сразу после после похорон в интервью "Комсомольской правде".

Проститься с Софией пришли только самые близкие Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, несколько лет назад актёр перенес операцию на сердце.

- Я только об одном прошу, чтобы прошло честное рассмотрение, - добавил Владимир Конкин.

Владимир Конкин прорыдал все похороны своей дочери Софии Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, как развивались события. 22 сентября София Конкина оправилась в фитнес-клуб на Красной Пресне. Девушка больше года посещала этот спортивный зал и бассейн. Во время заплыва ей и стало плохо. Причем на помощь, по словам очевидцев, она не звала. Тело Софьи спустя минуту на дне бассейна, максимальная глубина которого всего 1 метр 60 сантиметров, заметили другие посетители. На сушу ее вытащил тренер и уже через три минуты женщину увезли врачи скорой. В тот момент она могла самостоятельно дышать. А спустя сутки в больнице имени Боткина ее сердце остановилось. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Софию похоронили рядом с мамой Аллой Конкиной, последней женой актера, который не стало 10 лет назад. Фото: Иван МАКЕЕВ

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