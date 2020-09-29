"Пропали все видеозаписи из бассейна": причина гибели дочери Конкина до сих пор не установлена

Адвокат опровергла информацию о том, что в крови Софьи Конкиной обнаружены три промилле алкоголя Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В день похорон дочери народного артиста России Владимира Конкина, 29 сентября, новостные ленты облетела шокирующая новость. Некоторые СМИ пишут, что в крови Софии Конкиной якобы нашли 3 промилле алкоголя и сильнодействующие снотворное. Но адвокат семьи эту информацию опровергла.

- Это фейк. Не готова ни одна из экпертиз. Я только сегодня была в морге. Поверьте, я бы результаты узнала первой. На сегодняшний день нет даже причин ее гибели: они не установлены, - заявила адвокат Юлия Нитченко.

По ее словам, все эти обстоятельства могут говорить и о криминальной причине смерти. Семья Конкина не исключает, что это было убийство.

- Я официально заявляю, что пропали все видеозаписи из бассейна. Мы будем требовать проведение экспериз и обязательно их восстановим, - добавила Юлия Нитченко.

Напомним, как развивались события. 22 сентября София Конкина оправилась в фитнес-клуб на Красной Пресне. Девушка больше года посещала этот спортивный зал и бассейн. Во время заплыва ей и стало плохо. Причем на помощь, по словам очевидцев, она не звала. Тело Софьи спустя минуту на дне бассейна, максимальная глубина которого всего 1 метр 60 сантиметров, заметили другие посетители. На сушу ее вытащил тренер и уже через три минуты женщину увезли врачи скорой. В тот момент она могла самостоятельно дышать. А спустя сутки в больнице имени Боткика ее сердце остановилось. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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