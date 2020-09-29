«Просим молитв!»: Священник Дмитрий Смирнов находится в реанимации

Протоиерей Дмитрий Смирнов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Священник Дмитрий Смирнов находится в реанимации. Об этом рассказали знакомые батюшки. Они передают, что это не ковид.

— Прошу молитв о здравии тяжко болящего протоиерея Димитрия Смирнова (не ковид), — сказал священник и сотрудник скорой помощи Феодорит Сенчуков.

Напомним, что в разгар коронавируса отец Дмитрий тяжело переносил болезнь. Недавно в соцсетях появились фото священника на инвалидной коляске. По словам приближенных, без неё батюшка не может передвигаться.