2020-05-08T11:52:27+03:00
Общество

Священник Дмитрий Смирнов лежит в больнице с коронавирусом

Батюшка уже несколько дней находится под присмотром врачей
Валерий САФРОНОВ
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Батюшка уже несколько дней находится под присмотром врачейБатюшка уже несколько дней находится под присмотром врачейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Известный священник Дмитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом. Он уже несколько дней находится в больнице под присмотром врачей. Об этом kp.ru рассказал источник.

Телефон отца Дмитрия недоступен. Батюшка эту информацию пока не подтвердил и не опроверг. Также о его госпитализации написала в Facebook психолог Наталья Зубова - жена одного из московских священников.

«Вместе с батюшкой сейчас в больнице отец Дмитрий Смирнов, отец Николай Кречетов, отец Владислав Свешников и многие другие батюшки», - написала она.

Наталья попросила верующих оставаться дома и не ходить в храмы, чтобы поберечь священников.

Напомним, отец Дмитрий Смирнов прославился резкими высказываниями и яркими проповедями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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