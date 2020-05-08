Священник Дмитрий Смирнов лежит в больнице с коронавирусом
Известный священник Дмитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом. Он уже несколько дней находится в больнице под присмотром врачей. Об этом kp.ru рассказал источник.
Телефон отца Дмитрия недоступен. Батюшка эту информацию пока не подтвердил и не опроверг. Также о его госпитализации написала в Facebook психолог Наталья Зубова - жена одного из московских священников.
«Вместе с батюшкой сейчас в больнице отец Дмитрий Смирнов, отец Николай Кречетов, отец Владислав Свешников и многие другие батюшки», - написала она.
Наталья попросила верующих оставаться дома и не ходить в храмы, чтобы поберечь священников.
Напомним, отец Дмитрий Смирнов прославился резкими высказываниями и яркими проповедями.
ИСТОЧНИК KP.RU
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