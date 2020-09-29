7-летний сын Евгения Плющенко выиграл турнир в Москве

Саша Плющенко с тренерами Сергеем Розановым и Евгением Плющенко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Младший сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша, как известно, хочет повторить путь своего отца, стать олимпийским чемпионом. И в своем юном возрасте 7-летний Саша уже демонстрирует отличные результаты. Высокий уровень подготовки под началом отца позволил мальчику выиграть очередные соревнования по фигурному катанию.

-Поздравляем Александра Плющенко с победой на турнире по фигурному катанию, посвящённом 50-летнему юбилею ГБОУ «ЦСиО Самбо-70». Александр Плющенко выступал по 1-му юношескому разряду. Поздравляем и тренерский штаб: группа Евгения Плющенко, Сергея Розанова, Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева, - это поздравление и видео с награждения 7-летнего Александра Плющенко появилось на страничке школы «Ангелы Плющенко», которую основал двукратный олимпийский чемпион.

Как стало известно «КП», турнир, который выиграл Александр, был посвящён Елене Анатольевне Чайковской и назывался «Конёк Чайковской».

Плюс ко всему соревнования проводились в рамках юбилея «Самбо-70». Саша был самым юным (на 2-3 года младше соперников - Ред.) и единственным спортсменом в этих соревнованиях, который не является воспитанником этой знаменитой школы. Плющенко-младший выиграл с результатом в 36 баллов.

-Вообще Саша лучше катается. Упал с флипа, который никогда не срывал...Возможно, давно не выступал на соревнованиях, переволновался, -говорит в эксклюзивном интервью «КП» Яна Рудковская. - У Саши была сложнейшая программа для его возраста: комбинация из двойного лутца и акселя. Поэтому такие оценки высокие. Евгений в целом доволен. Все-таки Саша был самым маленьким из участников, поэтому мы не рассчитывали призовое место. Конечно, если бы Саша откатался вообще чисто, баллы были ещё более высокими. 36 баллов неплохой результат для первого старта. Мы очень довольны. Папа ему подарил призовые, и Саша поехал за подарками. Очень довольный, но немного расстроен, что были помарки, ошибочки. Но самое главное, что самые сложные элементы он сделал отлично.

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