Больше фэнтези - как пандемия изменила кинопристрастия россиян

Кадр из фильма "Достать ножи"

Пандемия не только заставила организаторов премий и фестивалей передвинуть сроки, но и повлияла на предпочтения зрителей. Онлайн-кинотеатр IVI подвел итоги летнего сезона и выяснил, что пользователи сервиса стали реже смотреть детективы и чаще выбирать ленты в жанре фэнтези.

По статистике IVI, в коллекции которого собрана самая большая в России подборка фильмов, сериалов и мультфильмов, этим летом самыми популярными киножанрами у зрителей стали комедии, драмы, фэнтези и мелодрамы. Еще год назад фэнтези в этом списке не было. Упало количество просмотров и у драм: со второго места их потеснили комедийные фильмы и сериалы.

Зарубежные сериалы оказались популярнее российских: их доля в общем просмотре контента IVI составила 23%. На первом месте в этом сегменте - турецкая историческая драма «Воскресший Эртугрул», а на втором - не сдающая позиций «Анатомия страсти». Замыкает тройку самых просматриваемых сериалов «Мажор» с Павлом Прилучным. Интересно, что в список самых популярных сериалов этого лета вошла и «ЧУМА!» - комедийный проект IVI о том, как жители средневекового города оказались заперты на карантине.

Самым популярным фильмом лета стал «Домовой» - российская фэнтези-комедия с Сергеем Чирковым. Также в тройке лидеров - полная версия военной драмы «Т-34» с Александром Петровым и «Убийство в «Восточном экспрессе» с Пенелопой Крус и Уиллемом Дефо. На четвертом месте - лента 2019 года «Достать ножи», а на пятом - один из триумфаторов прошлогоднего «Оскара» - драма «Джокер».

Кадр из фильма "Домовой"

Онлайн-кинотеатр зафиксировал изменения в предпочтениях зрителей 4K-контента. Больше всего летом 2020 года они смотрели фантастику и боевики, в то время как год назад аудитория чаще выбирала триллеры и комедии. Тройка лидеров наглядно свидетельствует о смене приоритетов: самыми просматриваемыми фильмами, представленными на IVI в 4K-формате, стали «Джон Уик 3», «2012» и «Достать ножи».

Маленькие зрители IVI на летних каникулах больше всего интересовались популярными сериалами «Маша и Медведь», «Три кота», «Ми-ми-мишки». Среди полнометражных анимационных фильмов на первом месте оказалась «Тайная жизнь домашних животных 2», на втором - «Моана», на третьем - «Фиксики против Кработов».

Интересно, что белорусские фильмы пользователи IVI смотрели этим летом в 2,6 раза чаще, чем в тот же период год назад. Абсолютным хитом стала военная лента о разведчиках «Тень врага». Наибольшее внимание к белорусскому кино зафиксировано в Екатеринбурге и Краснодаре.