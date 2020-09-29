Ровно четверть века назад Роснефть стала акционерным обществом

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29 сентября исполнилось 25 лет со дня преобразования государственного предприятия «Роснефть» в открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть». На сегодня предприятие - лидер российской нефтепереработки. На ее предприятиях ежегодно перерабатывается более 100 млн тонн нефти.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Крупнейшим акционером «Роснефти» является государство. А также два стратегических инвестора: ВР (19,75%) – одна из ведущих транснациональных нефтегазовых компаний - и Суверенный фонд Катара (18,93%) – один из крупнейших в мире (топ-10) инвестиционных фондов. Около 11% акций находятся в свободном обращении и торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах, свыше 90% из них принадлежит крупным иностранным институциональным инвесторам.

В 2006 году продажа акций Роснефти на биржах Москвы и Лондона на сумму 10,7 млрд. долл. стала самым крупным IPO в российской истории и одним из пяти крупнейших размещений акций за всю историю мирового фондового рынка. Доверие компании оказали такие глобальные энергетические игроки, как BP и SINOPEC, купившие крупные пакеты акций, акционерами «Роснефти» стали также около 150 тыс. российских граждан. В 2013 году была завершена сделка по приобретению ТНК-ВР - одна из крупнейших интеграционных сделок в мировой нефтегазовой отрасли. В результате «Роснефть» заняла позицию ведущей публичной нефтегазовой корпорации мира, а BP нарастила свою долю в компании до 19,75% и стала её долговременным, стратегическим партнёром.

В 2016 году «Роснефть» завершила интегральную сделку по приватизации 19,5 % пакета акций компании и приобретению контрольного пакета акций «Башнефти». Общий эффект для государства составил 1,04 трлн руб. Приватизационная сделка была признана крупнейшим вложением иностранных инвесторов в Россию. Новыми акционерами Компании стали нефтетрейдер Glencore и Катарский суверенный фонд (QIA). В 2018 году QIA увеличил прямую долю владения в капитале «Роснефти» до 18,93 %, став вторым после BP стратегическим акционером «Роснефти».

В результате за 25 лет «Роснефть» обеспечила около 80% всех приватизационных доходов государства со стороны нефтегазовой отрасли, что составляет более 30 млрд долларов.

За этот период Роснефть превратилась в глобальную энергетическую компанию с диверсифицированным портфелем международных активов, которая ведет деятельность в 23 странах мира.

КРУПНЕЙШИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК СТРАНЫ

«Роснефть» вышла на принципиально новый уровень рентабельности. За последние двадцать лет выручка «Роснефти» выросла более чем в 115 раз, а мультипликативный эффект от инвестиционных программ Компании превысил 14 трлн. рублей. Если в 1999 г. дивидендные выплаты Компании равнялись 200 млн рублей, то по итогам 2019 г. составили 354 млрд руб.

Сегодня «Роснефть» - крупнейший налогоплательщик страны. Если в конце 90-х Компания обеспечивала поступления в бюджет в размере 8 млрд рублей в год, то в 2019 г. эта сумма составила 3,6 трлн. рублей, что соответствует пятой части доходов федерального бюджета. За последние пять лет - в период санкционного давления на Компанию - она обеспечила поступления в бюджет в размере 17 трлн рублей.

Несмотря на санкции, начиная с 2014 года «Роснефть» привлекла в страну 24 $ млрд. прямых иностранных инвестиций (более 1/4 всего объема ПИИ).

В конце 90-х доля «Роснефти» в общероссийской добыче нефти составляла 4,1%, сегодня она достигла 40% (230 млн. т или 6% мировой добычи нефти). За 20 лет объемы добычи компании увеличились почти в двадцать раз. На долю «Роснефти» приходится 35% прироста добычи в России и, что принципиально важно, более 75% - в Восточной Сибири. В разработку введено 17 новых крупных месторождений. На протяжении многих лет Компания сохраняет самый низкий уровень удельных затрат на добычу среди нефтегазовых корпораций мира, акции которых торгуются на основных международных биржах – менее 3 долларов на баррель нефтяного эквивалента.