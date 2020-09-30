Пышный бюст и стройные бедра: 56-летняя Азиза в бикини на пляже сразила наповал

Певица Азиза приходит в себя после измены молодого возлюбленного. Фото: Социальные сети

Певица Азиза приходит в себя после измены молодого возлюбленного. 56-летняя артистка должна была выйти замуж за 45-летнего Давида Григоряна 26 сентября. Звезда эстрады серьезно подготовилась к торжеству. На банкет на 600 персон уже было заказано 50 кг черной икры. Пиршество должно было пройти в загородной резиденции, и на него потратили несколько десятков миллионов рублей. А свадебное платье с 60 кг драгоценных камней было заказано за 11 миллионов. Но не судьба.

Певица Азиза после отмены свадьбы с бизнесменом Давидом Григоряном из-за его флирта с участницей шоу "Дом-2" отправилась на отдых. Свежими кадрами с курорта в Крыму звезда поделилась в личном блоге. "Море позитива всем! Несмотря ни на что!", - подписала пикантные снимки восточная красавица.

. Фото: Социальные сети

На фото артистка предстает в купальнике и бикини в самых различных позах. И везде она просто прекрасна. Осина талия, стройные бедра и пышный бюст сводят с ума. Внешние данные знойной брюнетки сразили наповал почитателей ее талантов.

"Богиня красоты", "Вышла из пены морской", "Разрыв с изменщиком пошел Азизочке на пользу!", "Азизочка с годами только хорошеет, словно дорогое вино", "Впервые вижу женщину в таком возрасте, которая выглядит не пошло в купальнике", "Статуэточка", - делятся эмоциями подписчики.

Фолловеры советуют Азизе поскорее забыть о женихе и найти нового. Ведь с такими внешними данными певице стоит только пожелать, как у ее ног будут самые достойные кавалеры.

. Фото: Социальные сети

Но сама вокалистка пока не спешит с поисками возлюбленного. Слишком глубока рана, которую ей нанес Григорян. В шоу "Бородина против Бузовой" он был уличен в связи с молодой участницей проекта, 25-летней Яной Шафеевой. Случившееся очень резко прокомментировала Ксения Бородина: "Этот Давид - обыкновенный кобель!".

И свадьба отменилась. "Я живу как на пороховой бочке! Каждый день получаю новости! У меня даже начались панические атаки. Для чего мне это надо? Я хочу спокойной жизни, а с ним я словно на вулкане", - призналась Азиза после скандала с изменой.

Сейчас певица находится в подавленном состоянии. Ее подруга, которая шила свадебный наряд, тоже в шоке. "Она, конечно, очень расстроена! Сказала, что нужно приостановить пошив платья. Я, естественно, в растерянности, потому что наряд уже почти готов... Что делать с такой роскошью, ума не приложу", - цитирует женщину "Собеседник.Ru".

Азиза так комментирует решение: "Свадьба отменяется, потому что у меня нет праздничного настроения. Все позитивные эмоции, которые я испытывала во время подготовки к свадьбе, ушли на выяснение ситуаций, которые регулярно возникали вокруг Давида... Давид хотел сделать из нашей свадьбы фейерверк, провести торжество с помпой, пригласить артистов, политиков, спортсменов. Но я понимаю, что у меня самой уже нет на это желания и настроения".