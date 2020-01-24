2020-01-24T14:34:35+03:00
Звезды

55-летняя певица Азиза впервые станет мамой

Артистка решила усыновить ребенка
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Азиза.Певица Азиза.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Певица Азиза никогда не была замужем. Нет у 55-летней звезды эстрады и детей. Но артистка не отчаивается и верит, что обретет счастье материнства. Она готова окружить любовью и заботой малыша из детдома.

Певица Азиза всегда пользовалась успехом у мужчин. Ее яркая внешность манила представителей сильного пола. Звезда не раз говорила, что в ее жизни редко наступали моменты одиночества. Но наладить личную жизнь ей пока не удалось. Впрочем она совсем не переживает по этому поводу, а жалеет только о том, что не стала в молодости мамой.

Азиза даже задумывалась о суррогатном материнстве. Но сейчас склонена к тому, чтобы взять малютку из детдома.

"У меня даже есть специальные люди, помогающие в этом деле. Конечно, рассматриваю только российские дома малютки. Больше всего хочу стать мамой для девочки! Какого возраста? Наверное, около года", - цитирует ее "СтарХит".

Азиза уверена, что почувствует, ее это ребеночек или нет: "Я в том моральном состоянии и положении, когда чувствую душу другого. Просто при встрече с малышом надо будет понять, предназначен он тебе или нет. Давно занимаюсь духовными практиками, верю, обязательно встречу ту самую девочку!".

А вот замуж знаменитость пока не спешит. Долгое время певица состояла в гражданском браке с питерским бизнесменом Александром Бродолиным. Но сейчас рядом с ней новый избранник. "Меня поддерживает уже совсем другой человек. Как говорится, свято место пусто не бывает. Просто в один момент поняла, Саша мне не семья, а друг. Мы остались в хороших отношениях!", - резюмировала Азиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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