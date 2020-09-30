Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Первые дебаты Трампа и Байдена: по итогам лидирует демократ

Рассказываем, как прошли первые дебаты Трампа и Байдена - эксперты назвали их «яростными и хаотичными»
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
КомментироватьОставить комментарий
Прошли первые дебаты Трампа и Байдена

Прошли первые дебаты Трампа и Байдена

Фото: REUTERS

В США прошел первые дебаты между кандидатами в президенты - Трампом и Байденом.

Согласно результатам опроса CNN, шесть из десяти опрошенных считают, что Байден выглядел более убедительным на теледебатах, нежели Трамп. 56% опрошенных согласились с тем, что Байден победит на президентских выборах.

Все это, однако, не может дать 100-процентной гарантии того, что победа Байдена предрешена: четыре года назад после аналогичной дискуссии 62% опрошенных были уверены в том, что на президентских выборах 2016 года победит Хиллари Клинтон.

Оппоненты встретились в Кливленде (штат Огайо). Темы дебатов были объявлены заранее: достижения и провалы каждого из кандидатов, судьба Верховного суда США, эпидемия коронавируса, состояние американской экономики, межрасовые отношения и беспорядки в США, честность и прозрачность выборов.

Эксперты определили эти дебаты как «яростные и хаотичные». Участники же не жалели оскорбительных эпитетов друг для друга.

Байден назвал Трампа «щенком Путина».

Байден назвал Трампа «щенком Путина».

Фото: REUTERS

Байден назвал Трампа «щенком Путина». Так кандидат от Демократической партии прокомментировал появившиеся ранее сообщения о том, что Россия платит афганским боевикам за убийства американских солдат в этой стране.

Трамп парировал тем, что сын Байдена получал деньги от самой богатой россиянки Елены Батуриной.

Заодно Байден попросил Трампа не перебивать его. Сделав это в своеобразной форме: «Ты заткнешься? Это так не по-президентски». Но атакующая манера Трампа сделала свое дело – в начале дебатов бывший вице-президент неоднократно терял ход мыслей.

Кстати, перед встречей штаб Трампа отверг просьбу Байдена о дополнительных или удлиненных перерывах в ходе встречи.

Оба кандидата согласились признать итоги выборов. По словам Трампа, он не объявит о своей победе «пока итоги выборов не будут подтверждены независимыми организациями». Байден также не будет объявлять о своей победе, «пока результаты выборов не будут подтверждены».

Трамп парировал тем, что сын Байдена получал деньги от самой богатой россиянки Елены Батуриной.

Трамп парировал тем, что сын Байдена получал деньги от самой богатой россиянки Елены Батуриной.

Фото: REUTERS

Демократ обвинил действующего президента в разжигании расовой напряженности, заявив, что Трамп практически ничего не сделал для чернокожих американцев, добавив, что именно эта этническая группа непропорционально сильно пострадала от эпидемии COVID-19.

Трамп отверг подозрения в неуплате налогов, заявив, что внес в казну государства миллионы долларов, отметив, что использовал оптимизацию налогов в своих интересах, как это делают в рамках закона многие бизнесмены.

Ближе к финалу оба кандидата, как в классической трамвайной перебранке, переключились на оскорбления членов семей друг друга. Трамп припомнил Байдену наркозависимость его сына, которого уволили из рядов ВМФ США в 2014 году после положительного теста на кокаин. Байден признал проблему, заявив, что гордится сыном, который справился с ней.

Второй раунд дебатов пройдет 15 октября, еще один – 22 октября. 7 октября на теледебатах встретятся кандидаты в вице-президенты – Камала Харрис и Майк Пенс.

Выборы президента США в 2020 году

Рекомендуемые