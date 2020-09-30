Первые дебаты Трампа и Байдена: по итогам лидирует демократ

Прошли первые дебаты Трампа и Байдена Фото: REUTERS

В США прошел первые дебаты между кандидатами в президенты - Трампом и Байденом.

Согласно результатам опроса CNN, шесть из десяти опрошенных считают, что Байден выглядел более убедительным на теледебатах, нежели Трамп. 56% опрошенных согласились с тем, что Байден победит на президентских выборах.

Все это, однако, не может дать 100-процентной гарантии того, что победа Байдена предрешена: четыре года назад после аналогичной дискуссии 62% опрошенных были уверены в том, что на президентских выборах 2016 года победит Хиллари Клинтон.

Оппоненты встретились в Кливленде (штат Огайо). Темы дебатов были объявлены заранее: достижения и провалы каждого из кандидатов, судьба Верховного суда США, эпидемия коронавируса, состояние американской экономики, межрасовые отношения и беспорядки в США, честность и прозрачность выборов.

Эксперты определили эти дебаты как «яростные и хаотичные». Участники же не жалели оскорбительных эпитетов друг для друга.

Байден назвал Трампа «щенком Путина». Фото: REUTERS

Байден назвал Трампа «щенком Путина». Так кандидат от Демократической партии прокомментировал появившиеся ранее сообщения о том, что Россия платит афганским боевикам за убийства американских солдат в этой стране.

Трамп парировал тем, что сын Байдена получал деньги от самой богатой россиянки Елены Батуриной.

Заодно Байден попросил Трампа не перебивать его. Сделав это в своеобразной форме: «Ты заткнешься? Это так не по-президентски». Но атакующая манера Трампа сделала свое дело – в начале дебатов бывший вице-президент неоднократно терял ход мыслей.

Кстати, перед встречей штаб Трампа отверг просьбу Байдена о дополнительных или удлиненных перерывах в ходе встречи.

Оба кандидата согласились признать итоги выборов. По словам Трампа, он не объявит о своей победе «пока итоги выборов не будут подтверждены независимыми организациями». Байден также не будет объявлять о своей победе, «пока результаты выборов не будут подтверждены».

Трамп парировал тем, что сын Байдена получал деньги от самой богатой россиянки Елены Батуриной. Фото: REUTERS

Демократ обвинил действующего президента в разжигании расовой напряженности, заявив, что Трамп практически ничего не сделал для чернокожих американцев, добавив, что именно эта этническая группа непропорционально сильно пострадала от эпидемии COVID-19.

Трамп отверг подозрения в неуплате налогов, заявив, что внес в казну государства миллионы долларов, отметив, что использовал оптимизацию налогов в своих интересах, как это делают в рамках закона многие бизнесмены.

Ближе к финалу оба кандидата, как в классической трамвайной перебранке, переключились на оскорбления членов семей друг друга. Трамп припомнил Байдену наркозависимость его сына, которого уволили из рядов ВМФ США в 2014 году после положительного теста на кокаин. Байден признал проблему, заявив, что гордится сыном, который справился с ней.

Второй раунд дебатов пройдет 15 октября, еще один – 22 октября. 7 октября на теледебатах встретятся кандидаты в вице-президенты – Камала Харрис и Майк Пенс.