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Мошенничество и связи с криминальными авторитетами: чем известен зять Владимира Конкина, от которого он прячет внучку

Защищавший "шишек" адвокат Руслан Подгорный больше года провел за решеткой
Елена ПЕТРОВА
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Успешный адвокат Руслан Подгорный, который три года назад сам попал под следствие, может выкрасть девочку.

Успешный адвокат Руслан Подгорный, который три года назад сам попал под следствие, может выкрасть девочку.

Фото: Иван МАКЕЕВ

"Казался хорошим парнем"

Главный вопрос после похорон Софии Конкиной - с кем останется ее 11-летняя дочь Алиса. Знаменитый дедушка Владимир Конкин, тот самый Шарапов советского кинохита "Место встречи изменить нельзя", уже заявил, что девочку будет воспитывать один из его сыновей-близнецов. Оставить Алису с родным дядей хочет все семья: мол, с ним ей будет куда лучше, чем с родным отцом, запятнавшим свою репутацию.

Говорят, актер очень боится, что бывший зять - некогда успешный адвокат Руслан Подгорный, который три года назад сам попал под следствие, может выкрасть девочку. После развода он якобы не платил алименты и постоянно настраивал дочь против матери, а однажды даже обманом забрал из дома.

- Поначалу Руслан казался хорошим парнем, он ведь был известным адвокатом, - рассказала невестка актера Елена Конкина. - Вел уголовные дела, и чтобы как-то разгрузиться, выпивал. Первое время все выглядело хорошо: большая квартира, роскошный автомобиль с личным водителем, няня. Но Руслан не справился с нагрузкой, на работе начались проблемы, и он просто ушел в аут. В семье пошли проблемы, все закончилось тяжелым разводом.

Защитник убийц, авторитетов и взяточников

После развода в 2015-2016 годах Подгорный даже судился с женой за воспитание дочери. Это один из редких его гражданских судов. Как выяснила "КП", в девяностых Руслан Анатольевич трудился в прокуратуре, а с 1999, получив статус адвоката, точнее, члена Адвокатской палаты Москвы, регулярно участвовал в крупных и громких уголовных делах. Подгорный защищал убийцу главреда русского "Forbes" Пола Хлебникова, миллионера Адама Тарамова - экс-президента футбольного клуба "Жемчужина", а кроме того, был адвокатом нескольких банд с Северного Кавказа.

Дело Тарамова, известного и авторитетного чеченца по кличке Плохиш, гремело в 2012 году. Плохиша как в боевике - с укладыванием лицом в асфальт и перекрытием дорог - задержали на Кутузовском проспекте вместе с водителями и охранниками. В их джипах оперативники угрозыска обнаружили оружие и гашиш. И хотя адвокат Подгорный называл обвинение "пустяковым", авторитета в итоге посадили на шесть лет, а суд, растянувшийся на несколько месяцев, запомнился прессе дерзким поведением самого подсудимого. Тарамов постоянно отпускал колкие шуточки и требовал от репортеров "снимать его красиво".

Еще одна колоритная история - как Подгорный бился в суде за главного инспектора управления Росфиннадзора по Москве, пойманного на взятке в 13 тысяч евро.

- Мой доверитель пошел на преступление из-за тяжелого финансового положения и плохого состояния здоровья членов семьи, - давил на жалость в суде адвокат. - Ведь на его иждивении находятся жена, двое несовершеннолетних детей, мать и теща. Поэтому мы просим суд об условном наказании.

Итог - пять лет строгого режима.

14 месяцев за решеткой

9 июня 2017 года Руслан Подгорный попал в полицейские сводки из-за избиения в ресторане, а уже через 10 дней его задержали по подозрению в покушению на взятку. Что это за случай - история умалчивает: в открытых источниках информации о деле адвоката нет, а на сайте суда значится казенная фраза "публикация запрещена". Однако, за решеткой Подгорный провел 14 месяцев, пока шло следствие, и вышел под домашний арест в августе-2018.

Будучи под стражей, обвиняемый со своими адвокатами буквально бомбардировали жалобами всевозможные инстанции - требовали сменить назначенного защитника, отпустить на волю... Против последнего активно выступало следствие.

- Обвиняемый высказывал угрозы в мой адрес, которые я воспринял реально, - возражал против домашнего ареста следователь по делу Подгорного. - Кроме того, Подгорный состоит на учете в наркологическом диспансере. Он обвиняется в тяжком преступлении, за которое уголовным законом предусмотрено наказание на срок свыше трех лет лишения свободы. А находясь под домашним арестом, Подгорный может скрыться либо воспрепятствовать производству по делу.

В июне этого года по делу о мошенничестве юристу вынесли приговор. Обвинительный или оправдательный - неизвестно, но сейчас он находится в стадии обжалования. Членство Подгорного в Адвокатской палате Москвы приостановлено.

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