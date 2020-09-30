Российские военные рассказали, как изменилась за пять лет авиабаза Хмеймим в Сирии

Российской базе Хмеймим в Сирии 5 лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

30 сентября 2020 года исполняется ровно пять лет с начала военной операции по оказанию помощи сирийскому народу в освобождении страны от международных террористических группировок.

За это время Российская авиабаза Хмеймим в Сирии превратилась в полноценный город с комфортными условиями для военнослужащих.

Фото: Министерство обороны РФ

«На том месте, где мы стоим, были непролазные заросли. И вот эти разбитые вокруг нас белые КИМБы (конструкции инженерные модульные блочные - ред.). Здесь была заасфальтированная площадка, где мы начали разворачивать продовольственный батальон и пункт питания. Небо и земля. Сейчас это цветущий сад», - рассказал заместитель начальника штаба службы материально-технического обеспечения авиабазы Хмеймим Игорь Царёв.

Фото: Министерство обороны РФ

Формирование такой базы послужило бесценным опытом для тыловой службы ВС РФ, подчеркнул офицер.

За эти пять лет авиабаза Хмеймим преобразилась до неузнаваемости. Целые кварталы, улицы и достопримечательности. Некоторые из них названы в честь героев военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии.

Фото: Министерство обороны РФ

Полеты в настоящее время проводятся, но не столь интенсивно, об этом рассказал один из российских летчиков, совершивший свой первый полёт с авиабазы Хмеймим в 2016 году.

Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

«Сейчас полеты не такие интенсивные. Сейчас гораздо проще летать, больше для отдыха. Весь лётный состав, который здесь выполнял задачи, получил боевую тренировку, научился летать, выполнять в реальных условиях боевые задачи, нежели то, что мы тренируемся дома на тактических полигонах. Здесь совсем все по-другому было» - сказал лётчик.

Фото: Министерство обороны РФ

Выполняя задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирии, ВКС России совершили более 44 тысяч боевых полетов.