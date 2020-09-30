Ереван утверждает, что Баку с помощью Турции сбил уже два его самолета

Ереван утверждает, что противник сбил два его Су-25 Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Баку объясняет это вот так. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что два армянских Су-25 врезались в гору и взорвались. Они взлетели с территории Армении. "Было бы хорошо, если бы военное руководство Армении предоставило информацию о втором самолёте и его пилоте, а не обвиняло бы какую-либо другую сторону», — заявил Гаджиев.

Он же добавил, что заявление Еревана об участии третьей стороны в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе является попыткой отвлечь внимание от своей агрессивной политики. Минобороны Азербайджана назвал эти сообщения Еревана фантазией. А президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "Турция оказывает Баку исключительно моральную поддержку".

29 сентября министерство обороны Армении заявило, что именно истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25, пилот которого погиб.

Минобороны Армении опубликовало фотографию своего сбитого штурмовика Су-25.

При этом были названы воинское звание, фамилия и имя пилота - майор Валерий Данелия.

"КП" через своих коллег в Ереване попыталась хоть что-то узнать о погибшем офицере.

Валерий Данелин был женат, у него двое маленьких детей – трехлетний сын и дочь-первоклассница.

Дедушка по отцовской линии – русский. Его дед переехал из России и обосновался в Гюмри еще в царские времена. Знакомые характеризуют Данелина как очень спокойного, уравновешенного и дружелюбного человека. Валерий родился и вырос в Армении. А после окончания школы окончил летное училище. А затем стал служить в армянских ВВС.

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