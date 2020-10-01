Плющенко сына родила суррогатная мать

Суррогатная мать родила Плющенко сына Фото: СОЦСЕТИ

- Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш - Арсений Евгеньевич Плющенко, - написала в своём Инстаграме жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.

Малыша паре родила суррогатная мама, о чем супруги рассказали поклонникам несколько месяцев назад.

- Не получается самой выносить ребёнка из-за моего здоровья,-вздыхала Яна Рудковская. -

Все круги ада с гормонотерапией прошла я, поэтому хочу. Для моего организма в 45 лет все это очень тяжело даётся. Бог с ним с весом. Даже, если бы я была толстая, но имела бы ещё одного ребёнка, меня бы это не смущало. Но не получается самой выносить ребёнка. К сожалению. Шансы забеременеть на сегодняшний день - менее 10 процентов. Поэтому мы взяли суррогатную маму.