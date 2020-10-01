Доллар за 100: миф или ближайшее будущее?

Падение рубля до уровня 100 рублей за доллар возможно в случае «идеального шторма». Но это крайне маловероятно. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

На валютном рынке все как всегда. Падение сменяется ростом и наоборот. В эту среду курс евро обновил рекорд. ЦБ впервые зафиксировал официальный курс этой валюты на уровне 93 рубля. При этом доллар снова добрался до отметки в 80 рублей, но надолго там не задержался. Почему рубль стал укрепляться? И что будет с нашей валютой до конца года?

РУБЛЮ НЕ ДАЛИ УПАСТЬ

Центробанк каждый раз напоминает, что курс у нас плавающий и может двигаться в любую сторону, в какую его потянут спрос и предложение. Тем не менее ничто не мешает регулятору в случае крайней необходимости вешать на нашу валюту спасжилет. Так случилось и на этот раз. Видя, что спекуляции вокруг рубля усиливаются, а ситуация может стать неуправляемой, финансовые власти решили напомнить о себе.

- На этой неделе ЦБ и Минфин уже обозначили, что 80 за доллар и 93 за евро являются зоной низкой терпимости. Регулятор объявил о начале дополнительной продажи валюты в рамках сделки по Сбербанку. Объемы составят около 2,9 млрд рублей каждый день с 1 октября по 30 декабря, - говорит Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Второй важный шаг - помочь рублю попросили крупные госкомпании. В частности, Газпром, Роснефть и Алросу. По данным ЦБ, на 1 сентября российские корпорации держали на валютных счетах $145 млрд - это больше, чем лежит в Фонде национального благосостояния. Часть этой валюты компании теперь обязаны продать на открытом рынке. Такой способ властями уже применялся - в 2014 году.

- Мы можем говорить, что действия уже предпринимаются. Столь слабый рубль является угрозой макроэкономической стабильности и идет в разрез интересов не только граждан, но и властей, - дополняет Андрей Кочетков.

Правда, по мнению экспертов, эти меры вряд ли могли оказать серьезное влияние на резкое укрепление рубля. Но точно этому поспособствовали. Хотя бы психологически.

- Во-первых, объемы продажи валюты Банком России не так уж и велики. Во-вторых, ограничение на валютные активы – это мера, призванная, скорее, снизить спекулятивное давление на курс. Если с геополитикой или ценами на нефть все будет негативно, то продажа валюты госкомпаниями или регулятором лишь немного снизит колебания, но от возможной просадки рубля не спасет. Есть масса более значимых факторов, влияющих на курс. Но тот факт, что в текущих условиях у рубля появилось несколько дополнительных факторов поддержки - это отличная новость, - считает Евгений Коган, глава инвестгруппы «Московские партнеры».

ВАЛЮТНОГО КРИЗИСА НЕ БУДЕТ

По словам экспертов, сейчас на рубль больше влияют геополитические, а не экономические факторы. Главный вопрос – будут ли вводить против нас новые санкции или обойдется? Запас прочности у нас хороший. Внешний корпоративный долг сократился с $720 до $450 млрд. А международные резервы, наоборот, выросли до $590 млрд. То есть в случае чего государство сможет расплатиться и по своим долгам, и по долгам крупных компаний. Да еще и останется.

- Падение рубля до уровня 100 рублей за доллар возможно в случае «идеального шторма». Но это крайне маловероятно. Мы полагаем, что в четвертом квартале рубль будет оставаться в диапазоне от 72 до 82 рублей за доллар и от 82 до 93 рублей за евро, - говорит Анна Зайцева, ведущий аналитик отдела информации и анализа мировых рынков ГК «Финам».

Объяснение простое - весь возможный негатив в будущем курс рубля в себя уже впитал. И если на горизонте замаячит позитив, это выльется в укрепление нашей валюты. По крайней мере, большинство экспертов предсказывают, что в ближайшие полгода-год у рубля больше шансов подорожать, чем подешеветь.

В эту среду курс евро обновил рекорд Фото: REUTERS

- Мы не видим фундаментальных факторов для выхода доллара выше 80 рублей и закрепления над этой отметкой. В текущие котировки рубля заложен широкий спектр рисков. Отсутствие их реализация окажет поддержку национальной валюте и будет способствовать ее укреплению, - считает Богдан Зварич, главный аналитик «Промсвязьбанка».

- Ослабления до критичных значений в октябре не будет. Рубль уже заложил в своем курсе слишком много рисков, многие из которых имеют низкую вероятность реализации, - соглашается Андрей Кочетков.

По его словам, в ближайший год более вероятен сценарий ослабления доллара, а не рубля. Это будет связано с тем, что мировая экономика начнет выходить из кризиса, а американцы вряд ли перестанут печатать деньги для поддержки своей экономики.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Может ли правительство сделать доллар по 100 рублей, чтобы снизить дефицит бюджета?

Это конспирологическая версия. Ее снова вспомнили в начале этой недели, когда валюты пошли на штурм новых высот. Мол, правительству это даже выгодно. Чем ниже курс рубля, тем больше выручка от продажи наших нефти и газа за рубеж. А кто-то даже подсчитал, что полностью избавиться от дефицита можно, опустив курс до 112 рублей за доллар. Эксперты считают, что это невозможно и будет похоже на суицид.

- Правительство всеми способами не допустит такого сильного обесценения рубля. Дело в том, что в таком случае резко вырастет инфляция, что приведет к росту ставок и еще большим проблемам с бюджетом, - говорит Дмитрий Донецкий, аналитик ИФК «Солид».

- На мой взгляд, это миф. Такой сценарий даже близко не рассматривается. Во-первых, не так-то просто при помощи одних словесных интервенций разогнать курс до такого уровня быстро. Во-вторых, это не снимет бюджетные проблемы, а усугубит их. В этом смысле страна как раз недостаточно прочно сидит на «нефтяной игле», чтобы разовой девальвацией решить все структурные проблемы на века вперед, - считает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

- При таком варианте резко возрастают издержки на поддержание стабильности политической системы. Резко падают доходы граждан вместе с объемами потребления. Выбываемые доходы от внутренней экономики становятся больше, чем доходы от экспорта при слабом рубле. В торговлю возвращаются внутренние ценники в УЕ. Разогревается инфляция, и все закручивается с новой силой. Экономика возвращается в 1999 - 2000 годы, но уже без счастливого будущего роста цены на нефть в пять и более раз, - рисует мрачную картину Андрей Кочетков.

По его словам, подобный вариант имел бы смысл лишь в том случае, если бы у государства было много долгов. У нас сейчас совсем другая ситуация. Правительство заинтересовано в относительно стабильном рубле. Правда, главное слово здесь - «относительно».