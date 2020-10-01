«Дали отопление»: Екатерина Шпица без нижнего белья взорвала Инстаграм

Екатерина Шпица радуется теплым батареям. Фото: Инстаграм.

Какие только поводы не выбирают знаменитые красавицы, чтобы похвастаться стройной фигурой без одежды. Но Екатерина Шпица превзошла всех своих звездных коллег. 34-летняя актриса опубликовала в Инстаграме полуобнаженный снимок в честь… начала отопительного сезона. Звезда фильмов «Экипаж» и «Крымский мост» поделилась с поклонниками фотографией, на которой она позирует без нижнего белья, и рассказала, что в ее квартире наконец-то потеплели батареи.

На фото Шпица эффектно обнажила грудь и бедро, распахнув полы платья-халата.

- В Москве дали отопление! – восторженно сообщила актриса. – Хорошего дня.

Поклонники пришли в восторг от того, как Екатерина умудрилась устроить из этого события маленький праздник. «Красота спасет этот мир», «Ослепительна», «Вот это фигура», «Пустите погреться, у нас еще не топят», - пишут фолловеры в комментариях.

До недавних пор Екатерина не слишком стремилась привлекать к себе внимание. Но в последнее время она уверенно осваивает статус отечественного секс-символа. На недавнем «Кинотавре» Шпица продемонстрировала на красной дорожке несколько вечерних нарядов один эффектнее другого. Особенно поклонников впечатлило платье в винтажном стиле, позволившее артистке похвастаться эффектным декольте.

На "Кинотавре" Екатерина блеснула винтажным платьем с глубоким декольте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На «Кинотавр» Екатерина приехала вместе с мужем Русланом Пановым. Актриса сыграла свадьбу с директором сети фитнес-центров в 2018 году. Недавно супруги закончили ремонт и переехали в новый дом. Общих детей у пары пока нет, от предыдущих отношений Шпица воспитывает сына Германа. Мальчику сейчас 8 лет.

О том что актриса и ее избранник обручились, поклонники узнали первыми: Руслан сделал Екатерине предложение руки и сердца прямо на глазах у целого зрительного зала. Панов дождался окончания спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Михаила Булгакова и затем поднялся на сцену. Возлюбленный Шпицы встал на одно колено и протянул ей коробочку с кольцом. Актриса рассмеялась и сказала «да» под аплодисменты коллег и зрителей.

Мало кто знает, что красавица актриса долгое время страдала от мучительного хронического заболевания.

- У меня был диагностирован атопический дерматит в двухмесячном возрасте, - рассказывала Шпица. - Я перенесла два отека Квинке. Я помню тревогу на грани с отчаянием в глазах мамы, снимающей с меня по утрам бинты, сквозь которые я невольно ночью расчесывала кожу до крови. И не забыть это всепоглощающее ощущение стянутости и сухости кожи во время обострений, когда хотелось просто содрать ее с себя и освободиться.

Екатерина с сыном Германом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Екатерина лечилась до 18 лет, применяя всевозможные виды терапии, и в итоге болезнь отступила.

- Я в стойкой ремиссии с 18 лет, и этот успех - во многом результат моей собственной психологической работы над собой, - считает актриса. - Такое заболевание может быть обусловлено как генетикой, так и в немалой степени семейной психосоматикой.