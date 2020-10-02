Беглый папа: Вместо жадных родителей обеспечивать детей будет государственный алиментный фонд

Предполагается, что из фонда будут платить деньги на содержание детей, у которых родители скрываются от алиментов Фото: Shutterstock

В России в очередной раз вернулись к идее создать государственный алиментный фонд. Предполагается, что из него будут платить деньги на содержание детей, у которых родители скрываются от алиментов. А когда государство найдет беглого родителя, то взыщет с него потраченное.

На этот раз с таким предложением выступил Совет Федерации. Но вообще идея не нова — еще в 2009 году об этом говорили в Общественной палате, потом много лет ее проталкивали в Госдуме. Однако всякий раз правительство отклоняло предложение: почему это государство, а по сути, все его граждане-налогоплательщики должны выкладывать денежки за беглого папу (или маму - иногда и такое бывает).

Тем не менее, у идеи много сторонников. Так за создание фонда высказывалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. До 9 октября Минюст, Минпросвещения и Минтруд должны дать ответ, стоит ли затевать это дело и как будет работать этот фонд.

СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЕНЕГ

Всего по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), должников на начало 2020 г. было 806,4 тыс. человек, а общая сумма долга составляла 152 млрд руб. Для сравнения — это больше, чем расходы госбюджета-2020 на культуру и кино (138 млрд руб.).

- Нет необходимости делать размер фонда равным общей задолженности, - пояснил «КП» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, он тоже предлагал ранее создать такой фонд. - Это может быть и меньше — главное, оперативно дать денег нуждающейся семье с детьми, пока не взыщут алименты с должника. То есть фонд должен работать строго на возвратной основе.

По мнению депутата, при правильной организации фонд не должен быть затратным и выходить в ноль: что отдали в семью, вернули потом от алиментщика.

- Посмотрите, как хорошо государство умеет собирать деньги, если это нужно для пополнения казны, - говорит Нилов. - Те же штрафы, например. У Службы судебных приставов очень широкие возможности воздействия на должника — и запрет на вождение автотранспорта, и выезд за границу могут закрыть, и счета арестовать...

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ

- Деньги в фонд должны поступать только из государственных средств, - считает Нилов. - У нас есть Фонд национального благосостояния, со следующего года начнет действовать прогрессивная шкала налога на доходы физлиц — это тоже даст приток дополнительных средств. Можно сделать ее еще более дифференцированной, чтобы люди, получающие по миллиону в месяц, платили еще больший процент.

В соцсетях граждане уже начали высказывать опасения, что создание алиментного фонда приведет к дополнительным налогам на работающих.

- Разумеется, не должно быть никаких дополнительных налогов, - сказала «КП» председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, еще 4 года назад развернувшая в нижней палате кампанию за создание алиментного фонда. - Вопрос может стоять, на каком уровне должен создаваться фонд. Мне кажется, что для более удобного управления, фонды должны создаваться в регионах. А федеральный бюджет может им как-то помогать…

А ЗА ГРАНИЦЕЙ ЭТО ЕСТЬ?

Государственные алиментные фонды существуют и за границей. Такие структуры действуют в Польше, Латвии, Литве, Франции, говорится в документах сторонников нововведения. Во Франции, например, эта структура называется Касса по выплате семейных пособий (CAF). С судебным решением о принудительном взыскании алиментов женщина обращается туда, получает помощь, а потом специальный отдел в структуре CAF уже разыскивает алиментщика.

А ОН УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ!

Интересно, что пока депутаты и правительство спорят, в России уже создана организация под названием Алиментный фонд. Это частная структура, финансируется она за счет благотворительных пожертвований и поддерживает беременных женщин, которые не состоят в официальном браке и которым не помогают отцы будущих детей. Те же, кто состоит в официальном браке, могут потребовать от супруга средства на свое содержание в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка (ст. 89 Семейного кодекса РФ).

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