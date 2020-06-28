2020-06-28T16:19:30+03:00
Экономика

В России введут минимальный размер алиментов, он может составить около 5 тысяч рублей

Сейчас многие разведенные родители скрывают свою зарплату, чтобы не платить бывшим половинкам
Виктор МАТРОСОВИгорь ИЗМАЙЛОВ
Поделиться:
Довольно распространенная картина, когда мужья скрывают свою зарплату, лишь бы только не отчислять на ребенкаДовольно распространенная картина, когда мужья скрывают свою зарплату, лишь бы только не отчислять на ребенкаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Сейчас размер алиментов в России определяет 81-я статья Семейного кодекса. Там все четко: на одного ребенка – четверть дохода родителя, на двух – треть, на трех и более – половина. Но увы, довольно распространенная картина, когда отношения между бывшими супругами настолько испорчены, что они всячески скрывают свою зарплату, работают «всерую», лишь бы только не отчислять на ребенка свои кровно заработанные. Вот и получается, что крутой бизнесмен получает «на бумаге» 12 тысяч рублей, а на своего отпрыска отправляет и того меньше – 3 тысячи рублей. На такие деньги малыша не то что обуть и одеть невозможно, даже прокормить проблематично.

Чтобы убить на корню подобные ситуации, Минюст разрабатывает проект поправок в законы. По ним будет установлен минимальный размер алиментов. Каким он будет? Точной информации пока нет. Известно лишь, что он будет привязан к прожиточному минимуму. Можно предположить, что каждого из родителей обяжут обеспечивать хотя бы половину прожиточного минимума ребенка. Эта величина изменяется от региона к региону, но в среднем по стране составляет в 2020 году – 9311 рублей. То есть минимальный размер алиментов (опять же в среднем по России) может составлять около 4650 рублей.

Адвокат по семейным делам Андрей Сарычев в комментарии «Комсомолке» заявил, что предложения Минюста хороши в теории, однако с их реализацией на практике могут быть проблемы.

- Во-первых, у нас есть трудовое законодательство, по которому с размера зарплаты человека на алименты может удерживаться не более 70%. И если официальный заработок человека будет небольшим, то Семейный и Трудовой кодексы войдут в противоречие. Во-вторых, у нас уже сейчас существует большая проблема с взыскиванием алиментов. Даже несмотря на то, что за их неуплату ввели административную ответственность в виде обязательных работ. Если поднять нижний порог алиментов, то этих невыплаченных алиментов станет еще больше. Поэтому ощущение, что власти вместо того, чтобы улучшить качество супа, пытаются сейчас улучшить качество ложки, - считает Сарычев.

Напомним, по итогам 2019 года в России были присуждены, но не выплачены алименты на сумму 152 млрд рублей (рост просроченной задолженности на 13%). Средний размер алиментных платежей по стране составляет порядка 7500 рублей на одного ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Фёдору Черенкову
Взрыв в Афганистане: погибли не менее шести человек
Трамп считает, что акты вандализма в США полностью прекратились
Полиция оцепила улицы Глазго из-за сообщения о новом нападении
Диана Аверина взяла золото на первом в истории международном онлайн-турнире по художественной гимнастике
Нил Ушаков оспорил решение об его отстранение с поста мэра Риги
Как распознать опасные родинки, рассказал доктор Мясников
Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песни на митингах
Трамп назвал «очередным вбросом» сообщение о связях России и «Талибан»*
Рейтинг Вадимира Зеленского рухнул до рекордного минимума
Генсека ООН шокировало видео интима в машине организации в Израиле
Путин: пандемия расставила всех по местам
Аналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке в России
Президент и премьер-министр РФ никогда не летают в одном самолете, заявил Путин
Путин похвалил работу правительства в кризисных условиях
Портятся после свадьбы: почему китайцы не женятся на русских девушках
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус "кто-то вбросил"
Путин: входя в "красную зону", медики попадают словно в зону боевых действий
Путин назвал текущий кризис одним из самых масштабных
Первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии, сообщила Голикова
Путин рассказал о результатах своих тестов на коронавирус
Россия готова поставлять на мировой рынок вакцину от коронавируса
Захарова назвал «грязной возней» заявление пражского старосты о сносе памятника Коневу
Ольга Дроздова до сих пор не оправилась после смерти матери мужа
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко будет готовить команду к игре против "Спартака"
Как похудел Максим Фадеев: продюсер показал фото
Путин: Россия всё переживет и выстоит, вопрос только какой ценой
Путин заявил, что власти ориентируются на инфляцию около 4%
Пассажирские перевозки включили в список пострадавших из-за пандемии отраслей