"От беременности пришлось отказаться": внучка Людмилы Гурченко после избиения оказалась в больнице

Елена Королева - внучка знаменитой Людмилы Гурченко Фото: Личный архив

36-летняя внучка Людмилы Гурченко на этой неделе ходит по врачам. Елена Королева попала в переделку на вечеринке, куда пришла со своим любимым мужчиной. Так что, эта осень у женщины будет насыщенной на события. В ноябре начнется суд за имущество – единственная внучка народной артистки Людмилы Гурченко судится с отцом из-за квартиры и дачи своей знаменитой бабушки. Кроме того, Лена решает проблемы со здоровьем.

Королева пока не замужем, воспитывает 12-летнюю дочь Таисию. Сейчас в жизни Елены появился любимый мужчина Владимир, серьезные отношения и далеко идущие планы. Недавно вместе они побывали на закрытой музыкальной презентации, где Елена и пострадала.

Об этом внучка Людмилы Гурченко рассказала kp.ru: «На вечеринке проходила презентация песни из альбома рэпера. Знаю, что этот музыкант Руслан из очень обеспеченной семьи. Руслан - знакомый моего друга Володи, с которым я в тот вечер и была. Я подошла к музыканту: обняла, поцеловала, чтобы поздравить с премьерой. Он в ответ меня по-дружески обнял и поцеловал. Это нормальные, общепринятые жесты. Меня что за это теперь убивать? Я знать не знала, что у него есть эта Лара. Как потом оказалось, он пришел на мероприятие с ней. Лара неожиданно налетела на меня. В итоге у меня ушибы, пару раз она попала по почкам, зарядила бутылкой воды в ухо… Я написала заявление в полицию - считаю, что моя обидчица должна понять, что так себя вести нельзя».

Елена Королева на приеме у челюстно-лицевого хирурга. Женщине сказали носить бандаж. Фото: Личный архив

Модель Лара Фрост подтвердила нам, что подралась с Еленой Королевой – решила, что та пристает к ее мужчине. Видео потасовки всю неделю обсуждают в соцсетях.

После того, как Елена Королева дала нам интервью о ЧП, ее атакуют журналисты. Женщина успела дать комментарий программе «Человек и закон». Но вообще свободного времени у нее сейчас мало.

Мы связались с Королевой, которая всю неделю ходит по больницам. Елена прислала нам фото – сегодня челюстно-лицевой хирург наложил ей бандаж, диагностировав подвывих височно-нижнечелюстного сустава. Впереди – компьютерная томография и назначение лечения.

Модель Лара Фрост приревновала Королеву. Фото: Личный архив

Елена Королева рассказывает kp.ru о том, что происходит в ее жизни: «Любимый мужчина убедил меня пройти медицинское обследование. Сначала я думала – ну ушибы, и ушибы. Никогда до всей этой ситуации не ходила в полицию, не писала заявление. Никогда не получала травм в подобных ситуациях. А тут вдруг после этой потасовки мне стала некомфортно жевать. Не понимаю, что происходит с челюстью, само не прошло – только становилось хуже, начала подозревать что-то серьезное. Мне даже сложно с вами разговаривать. Сходили в клинику на Покровке. Челюстно-лицевой хирург поставил предварительный диагноз подвывих височно-нижнечелюстных суставов, еще лишняя жидкость в полости сустава… Готовлюсь ставить бандаж на челюсть – для этого будут снимать мерки… Все это надолго. А мы ведь планируем малыша, и сейчас я хожу к гинекологу. Теперь все наши планы сдвинулись на неопределенный период – меня направили на кучу дополнительных обследований и консультаций. Все пришлось переносить, от планов на беременность сейчас пришлось отказаться.»

Единственной внучке Людмилы Гурченко Елене Королевой пришлось отложить планируемую беременность. Фото: Личный архив

Королевой придется запастись терпением и деньгами. Кроме того, в ноябре у внучки Гурченко очередной суд – за свое наследство. Когда 10 лет назад умерла Людмила Марковна, она завещала квартиру и дачу единственной дочери Марии Королевой – маме Лены. Мария умерла три года назад – скоропостижно, от сердечного приступа. После чего муж Марии Королевой стал претендовать на наследство Гурченко. И суд разделил недвижимость пополам между единственной внучкой и нелюбимым зятем народной артистки. Квартира изначально принадлежала родителям Людмилы Гурченко, а дача была куплена на деньги актрисы. Поэтому сейчас Елена Королева будет в суде сражаться за наследство бабушки, которое, по ее мнению, поделили несправедливо. Ну и впереди еще одна битва – за здоровье.

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