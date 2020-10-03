«Все проходит нормально»: Трамп рассказал, как борется с коронавирусом

На госпитализации настоял врачебный совет Фото: REUTERS

За состоянием Дональда Трампа, который заразился коронавирусом, сейчас следит весь мир. Через 17 часов после того, как 74-летний американский лидер получил положительный тест на COVID-19, его перевезли из Белого дома в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида.

На госпитализации настоял врачебный совет, в который вошли и специалисты из Университета Джонса Хопкинса, следящие за ходом эпидемии коронавируса в США.

Перед тем, как взойти на борт №1 президент показал журналистам большой палец.

- Я думаю, что у меня все хорошо. Но мы постараемся сделать так, чтобы все получилось, - заявил Трамп в коротком видеообращении, размещенном в его Твиттере.

Лечащий врач главы государства Шон Конли сообщил, что пациент чувствует себя нормально. Хотя прежде у него наблюдались высокая температура и кашель.

- У президента все очень хорошо, - заверил доктор. - господин президент по-прежнему утомлен, но в хорошем настроении.

Трамп принимает препарат ремдесивир, который сам активно пропагандировал. Разово ему ввели коктейль из антител, активизирующих иммунный ответ организма. А до этого прописали целую гору таблеток, в числе которых фамотидин, препараты цинка, витамин D, мелатонин и аспирин.

- Все проходит нормально, как мне кажется! Спасибо всем, люблю вас, - написал президент США уже с больничной койки.

В госпитале Трамп пробудет несколько дней. И как отмечает его лечащий врач, сейчас главе государства дополнительная кислородная поддержка не требуется.

Из-за болезни президент решил не отказываться от работы и продолжит заниматься государственными делами прямо в больничной палате. Кстати, Трамп находится в специализированном президентском люксе - палате №71. Это один из боксов, предназначенных специально для высокопоставленных американских чиновников и военных. Он оборудован средствами спецсвязи и защитными устройствами. В палате у пациента есть рабочий стол, собственная столовая и гостиная для приема посетителей.

Что же касается первой леди, у которой также коронавирус, то медики говорят, что у нее болит голова и есть легкий кашель, но госпитализация ей не требуется.

У остальных членов семьи Трампа результаты теста на коронавирус отрицательные.

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