Что такое антивитамины и когда аскорбинку пить бесполезно

Некоторые вещества могут даже нанести вред здоровью, утверждает фармаколог Фото: Shutterstock

Что такое витамины и насколько они полезны, знают все еще со школы, а то и раньше. А термин «антивитамины» далеко не так широко известен. А между тем, такие вещества тоже существуют и оказывают большое влияние на усваиваемость и степень благотворного влияния витаминов. Мы расспросили обо всем подробно доцента кафедры фармакологии Первого Московского Государственного медицинского университета имени Сеченова, кандидата биологических наук Сусанну Сологову.

- Сусанна Сергеевна, что такое антивитамины?

- Антивитамины – вещества, вызывающие снижение или полную потерю биологической активности витаминов, из-за чего витамины становятся неэффективными. Они были открыты совершенно случайно в 70х годах прошлого века, когда во время эксперимента по усилению биологических свойств витамина В9 (фолиевой кислоты) ученые случайно получили новое вещество. Химическая структура вещества была та же, что и у В9, но привычных свойств фолиевой кислоты не было. Ожидаемыми полезными свойствами витамина В9 получившееся вещество не обладало. Но, между прочим, витаминный близнец тормозил рост раковых клеток.

- Это не то, что принято называть «витаминный конфликт»?

- Нет, не только. Витаминный конфликт происходит не только в тех ситуациях, когда полезное действие витамина блокируется соответствующим антивитамином. Некоторые витамины, взаимодействуя между собой в нашем организме, могут нейтрализовать друг друга или даже вызвать нежелательные реакции. Именно это и называется витаминным конфликтом. Например, витамины А и D способны нейтрализовать друг друга при совместном приеме. Витамин В2 способствует окислению витамина В1 и не совместим с витамином С. Прием витамина В1 может вызвать аллергию. Усугубить аллергическую реакцию способен одновременный прием витамина В12. Витамин В12 не стоит принимать с витаминами С, Е и РР. Витамин D почти не усваивается, если его пить вместе с витамином Е.

Фармацевтические компании прилагают немало усилий, чтобы сгруппировать в одной пилюле несовместимые витамины. Придумали заключать «конфликтующих» ингредиентов в микрокапсулы. В результате различные вещества, соединенные в одну таблетку, всасываются с определенным интервалом. Поэтому поливитаминные комплексы все же имеют право на существование. И именно поэтому витамины не стоит «прописывать» себе самостоятельно - может произойти витаминный конфликт, и никакой пользы вы не получите. Так что перед тем, как принимать витамины и бады, все равно полезно проконсультироваться с врачом.

- Бывает ли противоположенная ситуация, когда витамины благотворно сочетаются друг с другом?

- Разумеется, да. Витамин А— идеальный «компаньон» для витамина Е, но только в том случае, если последнего немного. Избыток витамина Е, напротив, мешает усваиваться витамину А. Очень хорошо взаимодействуют витамины В2иВ6. Витамин В2 хорошо сочетается с витамином К. Витамин В12 совместим с витамином В5. Витамин Р усиливает действие витамина С, который прекрасно сочетается с витамином Е, фолиевой кислотой (витаминомВ9) и витамином РР. Витамин Fспособен усилить действие витаминов А, D, Е и витаминов группы В.

- Правда ли, что когда мы мелко нарезаем фрукты для салата и они темнеют, в них образуется антивитамин, который блокирует витамин С?

- Это действительно так. Антивитамин аскорбатоксидаза появляется в фруктах при их окислении кислородом. Этот фермент ответствен за разрушение витамина С при технологической обработке растительного сырья, но в то же время он положительно влияет на окраску и аромат продуктов растительного происхождения, например соков, связывая кислород. Но нежелательное действие фермента можно предотвратить, подвергая сырье кратковременной тепловой обработке — бланшированию.

- Также я слышал мнение, что кофеин, содержащийся в чае и кофе, мешает усвоению ряда полезных веществ.

- Кофеин обладает легким мочегонным действием. В результате количество водорастворимых витаминов, таких как витамины группы B, может сильно уменьшится в результате потери жидкости. Кроме того, кофеин нарушает метаболизм некоторых витаминов группы B. Единственным исключением из этого правила является витамин B12. Кофеин стимулирует производство желудочного сока, который фактически помогает организму усваивать B12. Кофеин также минимизирует благоприятное действие витамина С. Поэтому пить чай или кофе не следует пить сразу после еды. Помимо этого, из-за действия кофеина ухудшается и ситуация с витамином D, очень важного для усвоения и использования кальция в строительстве костей. А это также может снизить минеральную плотность костей, что приводит к повышенному риску остеопороза. Поэтому если вы принимаете поливитамины, содержащие витамины В, С и D, то с кофе и чаем следует быть осторожнее.

Доцент кафедры фармакологии Первого Московского Государственного медицинского университета имени Сеченова, кандидат биологических наук Сусанна Сологова

- Эх, а ведь многие любят потягивать кофе из чашечки, дымя при этом сигареткой. Не подозревая, что при этом наносят себе еще больший вред с точки зрения полноценного усваивания витаминов.

- Совершенно верно. Было доказано, что курение снижает уровень витамина C и B-каротина в плазме крови. Также оно увеличивает образование свободных радикалов в организме, которые могут предрасполагать к повреждению тканей, что приводит к заболеваниям сердца и раку. Антиоксиданты, такие как витамин С и витамин Е, являются частью защитной системы нашего организма, нейтрализуя свободные радикалы до того, как они нанесут вред. К сожалению, содержание этих витаминов значительно уменьшается у курильщиков. Это приводит к тому, что свободных радикалов становится больше, а количество витаминов для борьбы с ними уменьшается. И, как показывают результаты различных исследований, никакие пищевые добавки помочь при этом не могут. Лучший вариант - бросить курить.

- Поговорив про кофе и курение, просто не могу не спросить вас по алкоголь. Как спиртное, столь любимое многими, влияет на усвоение и обеспечение организма витаминами?

- Однозначно плохо. Алкоголь, особенно в больших количествах, ускоряет всасывание жиров и тем самым ухудшает всасывание витаминов A, E и D, которые обычно всасываются вместе с диетическими жира. Дефицит витамина А может быть связан с куриной слепотой, а дефицит витамина D, как я уже говорила, связан с размягчением костей. Витамины A, C, D, E, K и витамины B, также дефицитные у некоторых алкоголиков, участвуют в заживлении ран и поддержании клеток. В частности, поскольку витамин К необходим для свертывания крови, дефицит этого витамина может вызвать задержку свертывания крови и привести к чрезмерному кровотечению. Недостаток других витаминов, участвующих в работе мозга, может вызвать серьезные неврологические нарушения.

Благоприятные сочетания витаминов

А+Е (в небольших количествах!)

В2+В6

В2+ К

В12 + В5

Р+С

С+Е

С+В9 (фолиевая кислота

С+РР

F+А

F+D

F+Е

F+витамины группы В

Не работают вместе:

А и D

В2 и В1

В2 и С

В12 и С,

В12 и Е

В12 и РР

D и Е.