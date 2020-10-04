«Прошел по пляжу на Камчатке 4 километра – ни желтой воды, ни запаха, ни мертвых животных»

Автор побывал на Халактырском пляже, в 20 км от Петропавловска-Камчатского Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вчера утром, 3 октября, я был на Халактырском пляже, в 20 км от Петропавловска-Камчатского. Я провел там 4 часа и хочу рассказать вам, что успел увидеть.

Надо понимать, что Халактырский пляж - это длинная полоса из черного вулканического песка. В одном месте там есть несколько спотов серфингистов, где стоят домики и палатки, ловит мобильный интернет. А вот остальная часть пляжа практически дикая и тянется на 30 км. Пляж ограничивают с севера река Налычева, а с юга - река Халактырка. Серфингисты катаются ближе к югу.

Популярный блогер Всеволод Пуля лично побывал на том самом Халактырском пляже Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ещё дальше на юг идет прибрежная полоса, которая оканчивается мысом Маячный. Этот мыс служит фактически воротами в Авачинскую бухту - одну из самых больших в мире. Береговая часть Петропавловска-Камчатского расположена вдоль этой бухты, а на другой ее стороне находится база Тихоокеанского флота России в Вилючинске.

Я прошел по Халактырскому пляжу в общей сложности примерно 4 км. Не увидел воды желтого цвета или не почувствовал неприятного запаха. При этом мои коллеги, которые примерно в это же время вчера были в зоне ближе к мысу Маячный, отметили, что почувствовали неприятный запах со стороны океана, от которого начинала болеть голова.

На берегу Халактырского пляжа я действительно в некоторых местах увидел мелкую рыбешку и моллюсков, на которых нет видимых повреждений, кроме, может быть, укусов от ворон, которые летают над пляжем. Никакой крупной живности, вроде осьминогов или нерп, я не увидел.

Халактырский пляж - это длинная полоса из черного вулканического песка Фото: Всеволод ПУЛЯ

При этом абсолютно нельзя исключать, что на каких-то участках этого длинного пляжа действительно могут быть места, которые усеяны телами выброшенных морских животных и крупных рыб, как мы видели на пользовательских видео. Но в самой обжитой его части такой ужасной картины я не увидел.

Однако загрязнение воды в этом районе совершенно очевидно произошло. Непонятны лишь его масштабы и причины, потому что сам факт загрязнения подтвердили местные власти. По пробам, которые они взяли еще 29 сентября, видно превышение в воде допустимой нормы фенолов в 2 раза, нефтепродуктов в 4 раза. Но окончательных результатов проб ждут 5 октября, в понедельник. Фенол в России чаще всего используют в нефтепереработке, например, для селективной очистки масел на технологических установках.

На берегу Халактырского пляжа автор действительно в некоторых местах увидел мелкую рыбешку и моллюсков, на которых нет видимых повреждений Фото: Всеволод ПУЛЯ

Все серферы, как местные, так и приезжие, с которыми я говорил, подтверждают неприятные симптомы — после контакта с водой появляется будто белая пелена перед глазами, ухудшается зрение, сложно различать объекты даже вблизи. И началось это ещё несколько недель назад. У некоторых диагностированы химические ожоги роговицы, они пишут заявления в полицию. Купаться на Халактырском пляже люди перестали. За 4 часа я не встретил ни одного серфингиста в воде.

Загрязнение воды в этом районе совершенно очевидно произошло. Непонятны лишь его масштабы и причины Фото: Всеволод ПУЛЯ

В качестве возможных причин называют действия военных, течь нефтепродуктов проходящего коммерческого танкера (а Петропавловск находится по дороге от Японии к Аляске) или какие-то проблемы на полигоне захоронения ядохимикатов, который находится недалеко от этих мест рядом с вулканом Козельский. Правда, этот полигон был законсервирован в 2010 году.

Источник - личная страница блогера на Фейсбуке.