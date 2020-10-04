Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 4 октября 2020 года: что еще случилось на границе Армении и Азербайджана

Армянские артиллеристы нанесли несколько ударов по азербайджанскому городу Гянджа. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Нагорный Карабах перешел к активной обороне. Под обстрелом оказались азербайджанские города. Баку в своих сообщениях подчеркивает, что ударам подверглись мирные районы. А в Нагорном Карабахе это даже не отрицают и предупреждают, что продолжат такую тактику в ответ на ракетные удары по Степанакерту.

"АРМЯНСКАЯ ПРОПАГАНДА ЛЖЕТ"

Социальные сети Азербайджанской армии переполнены эмоциями. На официальных сайтах воззвания к быстрой победе сменились на сообщения об обстрелах.

"В течение последних двух дней позиции подразделений Азербайджанской Армии и наши населенные пункты подвергаются интенсивному обстрелу с воинской части, дислоцированной в Баллыджа к северу от Ханкенди", - констатирует сайт Минобороны Азербайджана.

После ударов по азербайджанскому городу Гянджа, публичные предупреждения Баку смешались с обращениями к представительствам международных организаций.

Нагорный Карабах перешел к активной обороне. Под обстрелом оказались азербайджанские города. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Армянская пропаганда лжет", - заявляет министр обороны Азербайджанской Республики Закир Гасанов. Подчеркивает, что распространенная армянской стороной информация о "якобы обстреле военных объектов в городе Гянджа является провокационной и ложной".

"В результате огня противника пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и древние исторические постройки. Открытие огня с территории Армении по территории Азербайджана носит явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий", - предупреждает он Ереван.

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ ВЗЯЛ ПАУЗУ

Активным информационным источником в Нагорном Карабахе стала социальная страница в Facebook президента непризнанной республики Араика Арутюнана. Он фотографируется с семьей, сам выезжает на боевые позиции.

"Победа обязательно будет нашей. Несмотря на многочисленные предупреждения, мишенью террористической армии Азербайджана продолжает оставаться мирное население Степанакерта, против которого используются системы "Полонез" и "Смерч". Отныне постоянно дислоцированные в крупных городах Азербайджана крупные военные объекты становятся мишенью Армии обороны. Призываю население Азербайджана срочно покинуть эти города - во избежание возможных потерь", - предупреждает Арутюнян.

В подтверждение своих слов армянские артиллеристы нанесли несколько ударов по азербайджанскому городу Гянджа.

"Если у кого-то возникли проблемы с пониманием, подтверждаю, что это вообще не шутка. По моему распоряжению сегодня Армия обороны нанесла несколько ракетных ударов в городе Гянджа. На данном этапе я обязал прекратить стрельбу, чтобы избежать невинных жертв среди мирных жителей.

Если враг не повлечет за собой соответствующие последствия, мы продолжим пропорциональные и сильные удары, разделив и уничтожив вражескую армию", - обещает Арутюнян.

КОГДА МЕРКЕЛЬ ПРОСИТ

Похоже, что вооруженные силы Нагорного Карабаха, как и азербайджанская армия настроены довольно решительно, а слова ее политиков не расходятся с делом. Паузой, которую Араик Арутюнам дал Баку уже воспользовались дипломаты и политики.

Так например, канцлер Германии Ангела Меркель уже переговорила с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Тот ей рассказал о турецких боевиках, а она ему напомнила о необходимости возобновления мирного процесса согласно призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Таким образом Меркель присоединилась к обращениям Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, которые 1 октября обратились в совместном заявлении по конфликту, где осудили эскалацию насилия в Закавказье.

Позиция Нагорного Карабаха, несмотря на призывы первых в мире политиков остается непреклонной.