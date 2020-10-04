НКР сообщила об уничтожении военного аэродрома в азербайджанском Гяндже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили, что в ответ на ракетные обстрелы столицы НКР Степанакерта со стороны Азербайджана военные нанесли удары по военным объектам в ряде азербайджанских городов, и уничтожили военный аэродром в Гяндже.

«Военный аэродром в Гяндже взлетел на воздух...», - заявила пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян на страницах Facebook.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана заявило, что город Гянджи обстреляли военные Армении. В ответ Минобороны Армении сообщило, что не ведет никаких обстрелов по населенным пунктам Азербайджана.

Как писал сайт kp.ru, ранее Минобороны Азербайджана сообщило о ракетном обстреле городов Тертер и Физули со стороны Степанакерта. В военном ведомстве подчеркнули, что азербайджанские военные «принимают адекватные ответные меры».

Через некоторое время в НКР заявили о ракетном обстреле их столицы. Минобороны Армении сообщило, что под обстрелом оказались и гражданские объекты.

Напомним, очередное обострение территориального конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения, а также непризнанная НКР, уже ввели военное положение и объявили мобилизацию.