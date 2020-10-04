Геннадий Онищенко: "Трамп выберется. Но ему будет очень трудно"

Мы попросили доктора медицинских наук Геннадия Онищенко оценить тактику лечения президента США Фото: Евгения ГУСЕВА

Американский медики рассказали, какими средствами лечат от коронавируса Дональда Трампа. Называют два главных препарата – ремдесивир и коктейль из антител. Оба средства считаются экспериментальными.

Мы попросили доктора медицинских наук Геннадия Онищенко оценить тактику лечения президента США.

- Геннадий Григорьевич, мы, конечно же, желаем мистеру президенту скорейшего выздоровления! Но, помнится, еще полгода назад в борьбе с этой заразой он предлагал довериться солнышку.

- Давайте не будем утрировать. Все-таки это глава самого крупного государства, вторая экономика на планете после Китая. И от состояния руководства этой страны зависит благополучие не только американцев, но и всей планеты.

Конечно, службе безопасности президента США надо всем оторвать головы. Такое безобразие допустить, чтобы глава государства оказался контаминирован, причем системно контаминирован, потому что эта дама, от которой он заразился, постоянно была рядом с ним.

- Контаминирован – это что такое?

- Это значит – заражен. Конечно, системе безопасности президента страны надо, как говорится, честным трудом отрабатывать деньги, которые они получают (немалые, кстати).

Что касается ультрафиолета, это совершенно правильная была позиция. Он не говорил, что солнце будет лечить. Он отметил, что ультрафиолет снизит активность вируса, что, в общем-то, является хрестоматийным еще со времен Ветхого Завета. Потому что инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем, поднимают голову именно в осенне-зимний период, когда активность ультрафиолета снижается, световой день сокращается. Люди в дискомфортных температурных условиях чаще простывают, и на этом фоне любой возбудитель болезни активизируется.

Я, кстати, его публично тогда тоже поддерживал, что, собственно, оправдалось: летом у нас произошел спад, а сейчас начался закономерный подъем заболеваемости. Не волны, не приливы, не шторм, а именно подъем заболеваемости инфекцией.

Трамп выберется. Но ему будет очень трудно Фото: REUTERS

- Насколько, по-вашему, опасен коронавирус конкретно для Трампа?

- Трамп из возрастной группы риска, ему 74 года, у него есть лишний вес. Значит, у него уже разбалансированная эндокринная система. Тем более при том напряжении, в котором он работает. Кстати, этим страдает и Ангела Меркель, и Тереза Мэй, они тоже в той или иной степени страдают диабетом.

- Указанные препараты Трамп безболезненно перенесет?

- Американские медики - это квалифицированные специалисты военного госпиталя. Коктейль из антител – это не что иное, как гамма-глобулин, это плазма, взятая у переболевших людей. Они введены пациенту как пассивный иммунитет. Дай Бог, чтобы врачи тут не прошляпили и не заразили его каким-нибудь гепатитом В или, не дай господи, дельтой, что еще хуже. Потому что это опасно – от одного человека другому переливать кровь.

Но раз врачи на это пошли, значит, все-таки у них есть основания. Или мы рискуем, или мы не рискуем.

Судя по тем данным, которые сегодня американские медики периодически выдают в эфир, причем напрямую, сами докладывают по существу суточный бюллетень течения заболевания у президента, есть основания полагать, что Трамп выберется. Но ему будет очень трудно.

- А что можете сказать про второе лекарство?

- Ну, это обычный антиретровирусный препарат, который, я надеюсь, они проверили на чувствительность к тем штаммам, которые циркулируют на территории Америки В этом плане я спокоен. Но то, что он по меньшей мере до месяца будет находиться не полностью в работоспособном состоянии, это плохо. Потому что у них в ноябре выборы. Правда, его соперник Байден тоже не блещет здоровьем. Американцы, по-моему, уже утратили чувство прагматизма, когда один другого хлеще из претендентов на президентский пост.

- Геннадий Григорьевич, а может быть, Трампу предложить какие-то наши лекарства?

- Трампу мы давайте предложим хорошо слушаться врачей. Потому что я уверен, что он им пытается навязывать свою линию поведения, он не из тех, кто покоряется. Как я уже говорил, он трудный пациент, потому что у него на все есть свое мнение, он считает себя человеком, достаточно глубоко погруженным в эту тему, потому что он напрямую и в технические вопросы пытался за весь период вникнуть, и комментарии давал полупрофессиональные.

Вот это надо ему пожелать – слушаться врачей и, когда общается с докторами, на минутку забыть, что он президент Соединенных Штатов Америки. Все остальное время пусть он об этом помнит, но когда к нему приходят медики, он должен выполнять неукоснительно их предписания.

- А если, допустим, его положить в нашу больницу, в Коммунарку?

- Мы бы лучше справились, но американцы его не отдадут по соображениям безопасности, как и мы никогда не отдадим руководство страны в чужие руки. Это не принято в государствах, такая разумная практика существует.

Товарищ Гамов, вы у нас тоже группа риска.

- Да. Я все ваши рекомендации выполняю. Прививку от гриппа сделал. Маски ношу, руки протираю.

- А витамины принимаете?

- Да, принимаю.

- Вы об этом напишите. Трампу доложат, и он тоже начнет принимать витамины как неспецифическую стимуляцию иммунной системы.

- Давайте назовем, какие витамины Трамп и Гамов должны принимать.

- Гамову я отдельно пропишу, а то у вас начнется мания величия, что вы по одному рецепту с Трампом лечитесь… Ешьте фрукты, пейте чай с лимоном – там самый нужный витамин С.

- А с облепихой можно?

- Отлично! В облепихе целый комплекс полезнейших витаминов. От всех болезней…

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