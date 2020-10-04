«Чего ты целуешься?»: Жириновский назвал болезнь Трампа наказанием

Жириновский посоветовал Трампу, как ему выкрутить эту историю в свою пользу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал заболевание коронавирусом президента США Дональда Трампа. Политик в эфире радио «КП» назвал это наказанием.

- Вот то, что Трамп заболел, это наказание ему за безответственность, - отметил Жириновский. - Когда он ни разу маску не надел. Только на похоронах судьи, которая умерла, член Верховного суда. Он целовался со своей советницей, как начальник с подчиненной. Может быть, она, действительно, симпатичная девушка. Но чего ты целуешься? Самая зараза на лице у человека, рядом нос, рот. Он жмет всем руки. Зачем это делает Дональд Трамп?

Жириновский посоветовал Трампу, как ему выкрутить эту историю в свою пользу.

- Поэтому что нужно ему сделать сейчас? Объявить, что его заразил Байден на последних дебатах, - призвал политик. - Это же было во вторник. Вот он и заболел в четверг. Они же без масок были. Поэтому обвинит Байдена. Уволить эту советницу с треском, без выходного пособия. Личного врача уволить – он недосмотрел. Зачем личный врач? Он за что деньги получает? А начальник охраны за что получает? Что он не препятствует подходу к президенту лиц, которых президент может поцеловать? Два метра дистанция. Издалека все разговоры. Прям вплотную, чуть ли не обнимаются. Вот результат. Поэтому, конечно, это лишний удар по Трампу, потому что он заболел. А Байден, даже если и заболел, тихо отсидится дома. Никому ничего говорить не будет. И Трамп мог бы сидеть у себя в Овальном кабинете и на удаленке проводить совещания, мероприятия. А он прям в Твиттер скорее пишет. А может, он хочет разжалобить?

Напомним, Дональд Трамп в Твиттере сообщил о своем заболевании. Врачи госпитализировали президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Если Трампу станет совсем плохо: пять сценариев развития событий в США

Разбираемся, отменят ли президентские выборы в Америке (подробности)