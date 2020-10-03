Если Трампу станет совсем плохо: пять сценариев развития событий в США

Дональд Трамп – давно уже не юнец, а, как известно, в группу риска COVID-19 входят, в первую очередь, именно пожилые Фото: REUTERS

Не успел еще получивший положительный тест на коронавирус президент США первый раз чихнуть, как уже стали множиться многочисленные теории и слухи, предрекающие Америке хаос в случае, если Трампу станет хуже.

Слухи эти небеспочвенны: Дональд Трамп – давно уже не юнец, а, как известно, в группу риска COVID-19 входят, в первую очередь, именно пожилые.

Пока лечащий врач Трампа Шон Конли уверяет, что состояние президента хорошее - его беспокоит только легкая температура, хотя злые языки говорят, что на самом деле все гораздо хуже.

Итак, что же может произойти, если Трамп не сможет исполнять обязанности президента?

25-я поправка к Конституции США говорит, что в случае чрезвычайной ситуации - внезапной смерти президента, его недееспособности, отставки или отстранения от должности, —кресло в Овальном кабинете временно занимает вице-президент страны. Следовательно, если Трампу станет хуже, и он не будет не в состоянии осуществлять управление государством (т.е. будет недееспособен), то президентом США станет Майк Пенс.

А если вице-президент Майк Пенс тоже окажется не в состоянии исполнять президентские функции?

В случае тяжелой болезни вице-президента или его отказа принимать на себя обязанности президента США, управление государством перейдет к спикеру Палаты представителей Конгресса, то есть к одному из лидеров Демократической партии США Нэнси Пелоси.

Может ли Республиканская партия заменить Трампа на президентских выборах?

Если Дональд Трамп не оправится, то однопартийцы могут снять его с предвыборной гонки и заменить другим кандидатом, например, вице-президентом Майком Пенсом или другим членом партии. Правда, для этого всем 168 членам Республиканского национального комитета необходимо будет собраться и проголосовать за снятие кандидатуры Трампа. Если это произойдет, то такой случай станет первым за всю историю США. Пока еще никто из кандидатов в президенты не был снят или не умирал непосредственно перед выборами.

Могут ли Трампа снять с поста президента до окончания срока его каденции?

Теоретически это возможно. Для этого вице-президент и большинство членов правительства должны собраться и объявить президента неспособным исполнять свои обязанности. В этом случае исполняющим обязанности главы государства становится вице-президент. А Трампу ничего не останется делать, кроме как начать собирать доказательства, что он все-таки в состоянии руководить страной.

Как повлияет болезнь Трампа на выборы?

Коронавирус уже внес правки в ход предвыборной кампании. Отменены встречи со спонсорами, которые должны были пройти в ближайшие дни. Под угрозой находится проведение второго и третьего раунда теледебатов, запланированных на 15 и 22 октября. Не исключено, что они пройдут в виртуальном режиме. Что же касается переноса даты выборов, то такой сценарий практически невыполним. Единственным органом, имеющим право перенести дату голосования, является Конгресс. Несмотря на то, что в Конституции США дата выборов не прописана, голосование уже идет – свои бюллетени в избирательные комиссии уже отправили голосующие досрочно, по почте, а также те, кто находится за пределами США.

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