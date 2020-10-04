"Мечтаю, чтобы Вагаша вырос похожим на дедушку": Брухунова показала лицо сына от Петросяна

Татьяна Брухунова, удачно скрывшая от общественности свою беременность, а затем и рождение сына Вагана от Евгения Петросяна, теперь радует поклонников не только модными луками. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Татьяна Брухунова, удачно скрывшая от общественности свою беременность, а затем и рождение сына Вагана от Евгения Петросяна, теперь радует поклонников не только модными луками. Пятая жена 75-летнего сатирика впервые показала лицо наследника.

Евгений Петросян рассекретил лицо сына Вагана по случаю своего юбилея три недели назад. Он также рассказал, кто является настоящей мамой малыша. Молодая жена юмориста Татьяна Брухунова тоже стала охотно демонстрировать наследника. Более того, она впервые показала его лицо и раскрывает некоторые детали о мальчике.

"Ваган. Так зовут моего сына. Чаще прочих я читаю здесь вопрос: «Почему Вы выбрали такое необычное имя?». Отвечаю. В переводе на русский язык с армянского оно переводится как «Щит» (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика", - поведала 31-летняя мамочка.

Татьяна раскрыла некоторые детали о малыше Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Она назвала сына настоящим мужчиной без капризов. "Его день начинается с обезоруживающей улыбки. Он настойчивый, но тот, с кем всегда можно договориться. Я мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку, в честь которого его и назвали", - поделилась она откровением.

А ведь раньше красавица не раз высказывала мнение, что личная жизнь не должна выставляться напоказ. После рождения ребенка Татьяна заявила, что не собирается превращать свой блог в мамский и постоянно публиковать снимки с сыном. Но, похоже, материнский инстинкт берет свое. "Мне повезло, видимо, сын очень любит гулять. Сидит или лежит спокойно и с интересом рассматривает все вокруг", - говорит Брухунова.

Поклонники радуются за звездную семью. А некоторые выказали предположение, что совсем скоро у сыночка Петросяна появится сестричка, ведь рядом с молодой женой артист буквально расцвел.

Брухунова показала лицо сына от Петросяна Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стоит отметить, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова очень аккуратно и избирательно посвящают поклонников в свою жизнь. Долгое время супруги скрывали факт любовной связи, а затем игнорировали вопросы о наследнике. Однако сейчас счастливые родители все чаще стали делиться кадрами маленького Вагана, полностью и безоглядно наслаждаясь воспитанием сыночка.