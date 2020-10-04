Кристина Асмус в прозрачном комбинезоне обратилась к Гарику Харламову и произвела фурор

32-летняя актриса не боится экспериментов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кристина Асмус разместила в блоге фотографию, на которой предстала в сетчатом прозрачном комбинезоне. Благодаря удачному ракурсу ноги бывшей жены Гарика Харламова кажутся бесконечно длинными.

"На этих съемках я поняла, что даже не представляла до этого, что такое трудно... Но когда тебя окружают потрясающие и сумасшедшие люди, профессиональны и мега фанаты своего дела, не страшно вообще ничего!", - написала Кристна Асмус. В кадре она позирует в "голом" золотистого цвета сетчатом комбинезоне. Обтягивающий наряд подчеркнул все достоинства фигуры актрисы. На голове красавицы - забавные косички, скрученные в пучки.

А потом неожиданно обратилась к Гарику Харламову. Она искренне поздравила бывшего мужа с премьерой сериала "Гусар".

Поклонники с восхищением восприняли не только новый образ артистки, но и то, что ей удалось с бывшим возлюбленным сохранить теплые отношения. Многие хвалят Кристину и Гарика, а также диву даются, как 32-летней звезде удается всегда быть стройной и красивой.

К слову, ранее актриса рассказала о своем бешеном ритме. В связи со спецификои профессии у нее бывает по несколько съемок в день, бесконечные репетиции, примерки, спектакли и встречи в разных концах Москвы.

Кристина также раскрыла несколько неизвестных фактов о себе. Оказывается, после института она дружит со многими преподавателями, а на левой ноге у нее есть шрам от отпаривателя. "Как-то раз я решила отпарить джинсы, повесив их на свою голую ногу... ". - сообщила знаменитость.

Она почти не пользуется кошельком. В основном карточки и наличные кладет в карман сумки. А когда на пешеходном переходе водитель останавливается, чтобы уступить ей дорогу, Асмус всегда говорит "Спасибо" и бежит сломя голову по зебре, не желая никого задерживать .