"Это из-за него вы бросили Гарика?": Кристина Асмус перестала скрывать чувства к бывшему мужу Агнии Дитковските

Поклонники Кристины Асмус стоят на ушах. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поклонники Кристины Асмус стоят на ушах. Актриса разместила в блоге фотографию, на которой позирует в обнимку с актером Алексеем Чадовым. Помимо прочего парочка еще и обменялась признаниями в любви.

Блог Кристины Асмус сейчас напоминает разворошенный улей. Поводом для всеобщего ажиотажа стало совместное фото пока еще жены Гарика Харламова и актера Алексея Чадова.

"Алексей Чадов, бесконечная любовь и благодарность", - написала 32-летняя актриса. 38-летний Чадов ответил ей тем же. "Взаимно, Кристи!", - сообщил он, добавив эмодзи в виде пылающего сердца.

Поклонники восприняли пылкие признания кумиров как знак их взаимных чувств. Они засыпали Асмус вопросами: "Это из-за него вы бросили Гарика?". " У вас роман?", "Cкажите, вы правда вместе?". Кристина пока никак не отреагировала на просьбы фанатов.

Напомним, Алексей Чадов был женат на актрисе Агнии Дитковските. Они были вместе около десяти лет. Влюбленные сходились и расходились, но в 2015 году окончательно расстались. Официально актеры развелись в июле 2017 года. Несмотря на расставание, пара сохранила хорошие отношения ради общего сына Федора. В одном из интервью Агния и Алексей рассказывали, как им удалось остаться друзьями после развода.

"Мои родители тоже пережили развод. Сейчас они очень хорошие друзья. Жена моего папы - мамина лучшая подруга. Видимо, у меня просто была заложена такая модель поведения. Я не понимаю, как может быть по-другому. Для меня странно, что бывшие супруги ругаются, особенно если у них есть общий ребенок. Слава Богу, в этом плане наши с Алексеем желания совпали, и получилась такая гармония", - с улыбкой отмечала актриса.

В свою очередь, Чадов назвал бывшую родным человек. "Она - мама моего сына. Как я могу ее не любить и не уважать? Всем разведенным парам, тем более если есть общие дети, надо это понять", - добавил Алексей.

Что касается Асмус, то о ее разводе с Гариком Харламовым стало известно в июне. 16 июля шоумен подал в суд документы о разделе имущества. Причину расставания звезды так и не назвали. Меж тем, инсайдеры ранее утверждали, что Гарик особенно не тоскует, оставшись в гордом одиночестве. По слухам, он купается в женском внимании. В частности, резиденту Comedy Club приписывают отношения с фигуристой телеведущей Яной Кошкиной. Мол, сразу после разрыва с женой Гарик всерьез увлекся красавицей.