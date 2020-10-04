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Протесты в Белоруссии

Чуть не заблудились: В Минске прошел "марш освобождения политзаключенных"

Колонна демонстрантов дошла до СИЗО на Окрестина
Дмитрий КОЗУРОВДмитрий КОЗУРОВ
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Колонна демонстрантов дошла до СИЗО на Окрестина

Колонна демонстрантов дошла до СИЗО на Окрестина

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Воскресенье 4 октября не обошлось в Минске без очередного масштабного митинга. За ним наблюдал корреспондент КП.

Накануне у протестующих, можно сказать, был выходной. Вместо ставшего уже традиционным женского марша организаторы объявили «женский демарш». Дамам предлагали гулять по центру с цветами. Массовыми такие гуляния не стали. Корреспондент «КП» увидел на центральных улицах от силы несколько дам с цветами. Да, может, и тем букеты мужья подарили.

Воскресенье 4 октября не обошлось в Минске без очередного масштабного митинга. Фото: Иван Иванов

Воскресенье 4 октября не обошлось в Минске без очередного масштабного митинга. Фото: Иван Иванов

Это воскресенье отличалось от предыдущих ещё и тем, что в Белоруссии де-юре не осталось ни одного иностранного журналиста. В пятницу министерство иностранных дел республики неожиданно аннулировало аккредитации всех иностранных СМИ и корреспондентов. Новые обещали начать выдавать в понедельник. Так что освещать митинги заграничные СМИ не могли. По крайней мере, официально. Местное МВД предупредило, что будет рассматривать их как участников митинга.

Пунктуальностью митингующие не отличились. В 14.00 - время, на которое был назначен сбор, - у стелы «Минск - город-герой» было спокойно. Фото: Иван Иванов

Пунктуальностью митингующие не отличились. В 14.00 - время, на которое был назначен сбор, - у стелы «Минск - город-герой» было спокойно. Фото: Иван Иванов

Пунктуальностью митингующие не отличились. В 14.00 - время, на которое был назначен сбор, - у стелы «Минск - город-герой» было спокойно. Нервничала только одетая в не по погоде короткое платье девушка.

- Молодой человек, вы курите? А раньше ходили на митинг? А то я первый раз.

- А почему раньше не ходили, а теперь решили пойти?

- Та не знаю. Все ходят...

Очередное воскресное шествие было заявлено как марш освобождения политзаключённых. Фото: Иван Иванов

Очередное воскресное шествие было заявлено как марш освобождения политзаключённых. Фото: Иван Иванов

Зато белорусские спецслужбы ждать себя не заставили: ровно в 14.00 отрубили мобильный интернет.

Основные силы подтянулись минут через 40. Все по классике: бело-красно-белые флаги, кричалки «Жыве Беларусь» и тревожные взгляды в сторону бойцов ОМОНа.

Те отвечали им патриотическими песнями из громкоговорителей. Так что революционные лозунги тонули в куплетах про васильки.

Вообще-то очередное воскресное шествие было заявлено как "марш освобождения политзаключённых". Организаторы даже заикнулись, что было бы неплохо взять с собой портреты тех самых людей: Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Марии Колесниковой. Прислушались немногие: фотографии политиков были в руках лишь у нескольких демонстрантов.

Да и о планах шествия знали немногие.

- Идём потихонечку!

- А куда?

- Так на Окрестина же. Пойдёмте, а то всех тут похватают.

Но оказалось, что померяться силами с ОМОНом демонстрантам интереснее. Они перекрыли проспект Машерова - одну из главных магистралей Минска. В ответ силовики применили водомёт. На этот раз вода была без красителей. Видимо, это был особый атрибут праздника в день инаугурации Лукашенко.

Оказалось, что померяться силами с ОМОНом демонстрантам интереснее.

Оказалось, что померяться силами с ОМОНом демонстрантам интереснее.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Когда бойцы ОМОНа выстроились напротив протестующих, те быстро ретировались. Надо заметить, люди в форме адекватно реагировали на пенсионерок, которые замахивались на них палками и костерили на чем свет стоит. Аккуратно провожали с проезжей части на тротуар.

В какой-то момент стало ясно, что народ не очень понимает, где, собственно, находится печально известный изолятор. Пришлось даже завести новую кричалку: «Окрестина направо!».

Силовики применили водомёт.

Силовики применили водомёт.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Впрочем, до изолятора дошли явно не все. Те же, кто не заплутал в частном секторе, проскандировал «Жыве Беларусь» и «Выпускай». Демонстранты в прямом смысле уперлись в стену. Их здесь не встречал ОМОН, не вышел начальник СИЗО, которого они требовали. Так что покричали, приклеили на стену пару наклеек с бело-красно-белым флагом и разошлись. Даже проскандировали на прощание «Мы идём домой».

Демонстранты в прямом смысле уперлись в стену.

Демонстранты в прямом смысле уперлись в стену.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

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