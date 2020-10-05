Нетто или брутто?

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Сколько весят продукты, если вы их покупаете в магазине или на рынке? Как не стать жертвой недобросовестных продавцов и что делать, если вас обвесили? Для этого надо следовать нескольким простым правилам и быть внимательным при покупке товара.

Казалось бы, нет ничего проще узнать, сколько весит тот или иной продукт. Например, его можно взвесить на контрольных весах или посмотреть на маркировку, указанную на упаковке. Но что делать, если у покупателя появилось подозрение в неправильном указании веса? Давайте разбираться.

На упаковках могут быть представлены два варианта веса продукта, обозначаемыми итальянскими терминами. Либо чистый вес – нетто, либо вес продукта вместе с упаковкой – брутто.

Цена продуктов на развес и в упаковке

Важно помнить, что при приобретении продуктов, продаваемых на развес, оплата производится за чистый вес товара, а продавец в этом случае не имеет права взимать деньги за упаковку. Требуйте от продавца при покупке, например, сыров и колбас удаления различных упаковочных элементов – металлических клипс или веревочных шпагатов. Они не входят в стоимость товара! И только после этого взвешивайте продукты.

Если вы приобретаете фасованный товар, то обращайте внимание на стоимость продукта за килограмм и вес товара, чтобы понять его стоимость. Продавец может не взвешивать продукты, на упаковке которых вес указан изготовителем.

Как проверить вес товара?

Сегодня в большинство супермаркетов есть электронные весы. Однако их наличие еще не свидетельствует о том, что вы не станете жертвой обмана. Перед взвешиванием обязательно проверьте, чтобы корпус весов не был поврежден, а на дисплее значился «ноль».

В небольших магазинах и на рынках все еще встречаются механические весы. Продавец может взвешивать товар на гиревых весах для товара до 10 кг. Такое устройство имеет две платформы: одну – для продуктов, другую – для гирь, которые применяются, когда товар тяжелее 1 кг.

На безгиревых весах – с одной весовой платформой и круглым циферблатом - в зависимости от вида аппарата можно взвешивать товары весом до 3 или до 6 кг без применения гирь.

Проследите, чтобы рядом с весами не было никаких посторонних предметов – они могут влиять на работу аппарата. До взвешивания стрелка на циферблате весов должна точно указывать на «ноль», а во время взвешивания двигаться плавно, а не резкими движениями – это свидетельствует о неисправности весов.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Помните, что при использовании весов цена, вес и стоимость товара должна быть видна как покупателю, так и продавцу. Весы должны иметь сертификат соответствия. Использование бытовых весов при продаже продуктов питания не допускается!

Что делать, если вы считаете, что вас обвешивают?

Если вы считаете, что вес или цена выбранного товара ошибочны – вы имеете право их перепроверить и взвесить товар на контрольных весах. Проверить точность можно и на своих весах, прошедших метрологическую поверку.

Если факт обвеса налицо, то обратитесь к администрации магазина или рынка с просьбой произвести перерасчет стоимости товара и возврата переплаты. При отказе продавца – подавайте заявление в суд.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Вы имеете право подать жалобу на действия продавца, обратившись в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по месту работы торгового предприятия. В качестве доказательства приложите к заявлению копию кассового чека и претензии в адрес продавца. За обмеривание, обвешивание или обсчет покупателя предусмотрены административные штрафы.

Источник: здоровое-питание.рф