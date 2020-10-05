Азербайджан сжимает Карабах в «клещи»

Дым после обстрела одного из горных сел в Нагорном Карабахе, октябрь 2020 г. Фото: REUTERS

За прошедшие сутки азербайджанская армия освободила город Джебраил. Это центр одного из 7 районов, прилегающих к Нагорному Карабаху, занятых армянскими формированиями еще в 90-х годах. Вместе с Джебраилом освобождены 9 сел и уже можно говорить о возврате Азербайджаном полного контроля над этим районом.

В соседнем к Джебраилу районе - Физулинском также идет войсковая операция. Это еще один район вокруг Карабаха, часть которого была неподконтрольна Баку. О тяжелых боях там говорят военные. Но о потерях в азербайджанской армии не сообщается. С падением Физули можно будет говорить о существенном продвижении армии Азербайджана в Карабахе с южного направления.

По сводкам, поступающих с мест боев, уже четко просматривается стратегия охвата Нагорного Карабаха «в клещи» с юга и севера.

Причем, продвижение азербайджанской армии с севера поначалу выглядело крайне тяжелым. Но освобождение накануне крупного опорного пункта Мадагиз открыло серьезные перспективы для дальнейшего продвижения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телеобращения к нации. Фото: REUTERS

… Узнав об освобождении Мадагиза и Джебраила, жители Баку, забыв про комендантский час, выбегают на улицы размахивая флагами, сигналя клаксонами автомобилей и долго не расходятся несмотря на просьбы полиции – соблюдать режим военного времени.

А армянские формирования начали интенсивно обстреливать населенные пункты Азербайджана не только в зонах, примыкающих к боевым действиям, но и в глубине страны. Сообщается, что стрельба ведется как с Нагорного Карабаха, так и с территории Армении.

4 октября, Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Мингечевир, рядом с которым крупнейшая в Закавказье гидроэлектростанция. В соцсетях появились фото неразорвавшейся ракеты, упавшей вблизи от энергоблока.

Второй день подряд подвергается ракетному обстрелу город Гянджа, второй по величине в Азербайджане. Он в 80 километрах от линии боев. Однако, по данным прокуратуры, по городу было выпущено 7 ракет, 5 из которых не взорвались. 1 человек погиб, 32 ранены.

В понедельник был открыт огонь по центральному рынку в Гяндже. «Какое военное значении мог иметь рынок?" – прокомментировал случившееся зав. отделом по внешней политике Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. В числе подвергнувшихся обстрелу оказались также азербайджанские города Бярда и Бейлаган.

А в разговорах с экспертами в Баку, я услышал и такую точку зрения, что в Ереване хотят спровоцировать Азербайджан на ответный удар непосредственно по территории Армении, чтоб получить повод обратиться за помощью к ОДКБ.

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