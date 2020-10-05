Война на повышение ненависти

Последствия обстрела Степанакерта 5 октября. Фото: Александр КОЦ

Современные конфликты почти всегда проходят одни и те же стадии – от дипломатических пикировок до тотального ожесточения.

Я помню, как командующий ополчением Донбасса Игорь Стрелков отдавал приказ не открывать огонь по 25 днепропетровской бригаде ВДВ. Но в один прекрасный момент представители этого подразделения вернули пленных ополченцев в состоянии мешков с костями. И это сорвало все предохранители...

В Степанакерте посреди улицы в тротуар практически полностью вошла ракета. Фото: Александр КОЦ

Украинская артиллерия прощупывала Славянск, постепенно наращивая калибры. Переходя Рубиконы и «красные линии». Избавляясь от страхов и моральных угрызений.

В Карабахе, благодаря многолетнему противостоянию, этот процесс идет экстерном. И это видно по взаимному остервенению, с которым стороны применяют все возможные калибры в надежде решить 30-летний спор. У которого, кажется, нет ни мирного, ни военного решения.

Жители Степанакерта прячутся в цоколе гостиницы Фото: Александр КОЦ

В минувшие выходные Азербайджан нанес массированный удар по столице Карабаха Степанакерту, обесточив город и оставив его без связи. В Баку говорят, что это было ответом на беспрецедентный обстрел азербайджанского города Гянджи, где помимо военного аэродрома пострадал и мирный сектор. Разрушения в Степанакерте я снимал короткими перебежками, от подвала до подвала, стараясь не попасть под очередной артналет. И в каждом бомбоубежище сидели обычные люди, которые не хотят войны.

Последствия обстрела Степанакерта 5 октября. Фото: Александр КОЦ

Такие же старики, женщины и дети, наверняка, сидят в подвалах и по ту линию фронта...

Как бы то ни было, в Карабахе уже выросло целое поколение, которое не принимает того факта, что по итогам войны в начале 90-х Карабаху фактически отошла зона безопасности - полностью Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы, а также частично - Агдамский и Физулинский. Азербайджан считает эти территории своими. И на протяжении трех десятилетий этот спор не решается на дипломатическом уровне. Зато из раза в раз его пытаются решить гаубицы.

Последствия обстрела Степанакерта 5 октября. Фото: Александр КОЦ

- С той стороны против нас воюют мальчишки, они в бой бросают 18-летних парней , - говорит мне депутат Парламента Армении, секретарь фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян. - . Вы не представляете, сколько их гибнет. Так нельзя!

Я только что вернулся из Мартуни, где на артиллерийских позициях стояли те же 18-летние пацаны-срочники, готовые точно также без колебаний убивать за свои идеалы. И погибать за них.

- Вам их жалко?

- Сложный вопрос задали…

Последствия обстрела азербайджанского города Гянджа. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Арман Абовян в Армении – личность известная. Эрудит, бизнесмен, политик и знаток армянской версии «Что, где когда?». Мы беседуем на площади перед президентским дворцом в Карабахе. И я пытаюсь понять: конфликт между Баку и Ереваном – он на уровне власти или это пропасть между народами?

- Дело не в этом, - убеждает меня Арман. – Нынешняя война – это продолжение пантурецкого проекта, запущенного в 1915 году с началом геноцида армян. У Турции простая задача – воссоединение с Азербайджаном путем уничтожения клинышка, который вбит между ними. А далее - распространение своей экспансии на российский Северный Кавказ.

Последствия обстрела азербайджанского города Гянджа. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Мне все-таки важнее отношения между народами, - настаиваю я. – Это вражда на века?

- Суть не в этом. Сначала в Турции, а потом и в Азербайджане уже 30 лет накручивается негативный образ армянина как олицетворение зла.

Последствия обстрела азербайджанского города Гянджа. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- А у вас нет такого по отношению к азербайджанцам?

- Нам не оставляют выбора, мы вынуждены себя защищать.

Последствия обстрела азербайджанского города Гянджа. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Завывшая сирена прервала наш разговор. Дальнейшие события дня напоминали вспышки из фильма. Летящая с неба ракета, уходящая на полный корпус в землю – не сработала? Фух! Рвущийся треск кассетных боеприпасов. Бегущие вдоль улицы к подвалам женщины. Битое стекло под ногами, огромная воронка от авиаснаряда, вывернутые арматурой наизнанку жилые дома… Война всегда одинакова в своих уродливых проявлениях, на какой бы стороне ты ни находился. В воскресенье Азербайджан заявил об ударах по своей территории. И ответил артналетом на электроподстанцию Степанакерта, обесточив город, и на местного оператора связи, оставив людей без редкого интернета. Карабах в ответ пригрозил бить по энергетическим объектам Азербайджана. Градус взаимной ненависти поднимается на новый уровень, грозя перерастанием в большую и долгую войну на Южном Кавказе.

Последствия обстрела азербайджанского города Гянджа. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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