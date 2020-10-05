Академик Гинцбург: Защитить страну вакциной от коронавируса мы сможем к лету следующего года

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Чтобы обеспечить иммунизацию населения России, необходимо привить вакциной 70-75 процентов населения. Это даст необходимый уровень коллективного иммунитета. Как скоро промышленность сможет произвести необходимое количество вакцин? Об этом академик Александр Гинцбург директор ФГБУ "НИЦЭМ имени Гамалеи" рассказал в программе “Познер” на Первом канале.

- Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована месяц назад, сегодня с опережением графика заканчивается процесс трансфера технологии ее производства на более мощные площадки, - пояснил академик. - Вакцину будут производить 4 предприятия, в общей сложности мы можем рассчитывать на выпуск 6-7 миллионов доз вакцин в месяц уже в ноябре-декабре. Такими темпами реально сделать инфекцию вакциноуправляемой к лету будущего года. Но в первую очередь надо будет защитить медиков, которые работают в "красной зоне.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

При этом Александр Гинцбург подчеркнул, что избавиться от COVID-19 навсегда - как человечество избавилось от оспы - не получится. Дело в том, что оспа это заболевание, которое передается от человека к человеку. А возбудитель COVID-19 это природно-очаговая инфекция и она обитает в природе во многих животных-переносчиках, в том числе в летучих мышах. Поэтому, чтобы избавиться от “ковида” надо извести всех летучих мышей на Земном шаре, а также многих других животных. Ведь мы еще до сих пор не знаем кто являлся промежуточным хозяином Sars-Cov 2 и передал вирус от летучей мыши к человеку. На роль кандидатов претендовали панголины и даже кобры. Но однозначного ответа пока нет.

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