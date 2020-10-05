Эксперт объяснил, чем вакцина “Спутник V” отличается от зарубежных аналогов

Вакцина "Спутник V", разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалеи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гонка по созданию вакцин от коронавируса вышла на финишную прямую - ряд препаратов проходит третью стадию клинических испытаний. На кону лежит не только здоровье человечества, но и огромные деньги. Объем рынка вакцин от COVID-19 оценивается в 100 миллиардов долларов. Чем наши и зарубежные вакцины отличаются друг от друга? Об в программе "Познер" на Первом канале рассказал один из создателей отечественной вакцины “Спутник V” академик Александр Гинцбург, директор ФГБУ "НИЦЭМ имени Гамалеи".

- В основе всех вакцин, которые испытываются сейчас в Америке, Китае, Западной Европе и в нашем институте, лежит один и тот же принцип, - пояснил академик Гинцбург. - В клетки вакцинируемого человека доставляется ген коронавируса, который кодирует всем уже известный белок “короны” или спайк-белок (от английского слова Spike в переводе — «шип»). В результате всем законам биологии должен синтезироваться белок и принять определенную пространственную структуру, когда встраивается в мембрану или в вирусную частицу (так предусмотрено в некоторых вариантах других вакцин). Только в этом случае начинают вырабатываться защитные антитела. Одна вакцина от другой отличается только способом доставки этого гена в наши клетки.

По словам академика способ доставки влияет на эффективность иммунного ответа. Специалисты института имени Гамалеи используют в качестве такого средства аденовирус человека, зарубежные разработчики предпочли аденовирус обезьян. Считается, что платформа, на которой создана российская вакцина, лучше отработана. На ее основе было синтезировано гораздо больше действующих вакцин и других препаратов. Кроме того, с помощью человеческого аденовируса в клетки доставляются и другие гены с терапевтическими целями. Эта технология применяется, например, в онкологии.

Но в качестве “такси” используются не только аденовирусы. Некоторые разработчики планируют использовать вакцинный штамм кори или штамм осповакцины. Альтернативный вариант, когда тот самый кодирующий ген упаковывается в виде РНК покрытой липосомными частичками, использует один из наших главных конкурентов американская компания Moderna.

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