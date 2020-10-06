Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 6 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Боевые действия с применением авиации, танков, минометов, беспилотников, артиллерии и ракет продолжаются в Нагорном Карабахе. Среди погибших и раненых есть мирные жители, которым просто некуда бежать. Война продолжает поедать людские судьбы с обеих сторон фронта. Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 6 октября 2020 года.

АЗЕРБАЙДЖАН ОТБИВАЕТ ВЫСОТЫ

"Взяли под контроль села Шихали Агалы, Сарыджали и Мерзре, еще ряд стратегических высот на линии соприкосновения в Карабахе, - заявил СМИ азербайджанский президент Ильхам Алиев.

По сообщениям ряда агентств армия Азербайджана ударила по этим селам в ответ на артиллерийский обстрел армянских подразделений. По информации Баку во время обстрела с их стороны погиб 21 мирный житель, 82 получили ранения.

О жертвах со стороны Армении не сообщается. Ранее Азербайджан предупредил о начале массовых обстрелов населенных пунктов и потребовал от жителей Степанакерта покинуть Нагорный Карабах.

АРМЯНЕ УСТРОИЛИ ЛОВУШКУ

Министерство обороны Армении заявляет о нарушения Азербайджаном норм гуманитарного права. На публикуемых фотографиях кассетные боеприпасы, которые запрещены международным правом. По некоторым данным, такие бомбы взрывают при подлете к земле беспилотники, которые залетают на территорию Армении. Армяне утверждают, что сбили уже до сотни подобных объектов, а еще 17 военных самолетов. Баку призывает не верить в эти цифры.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян рассказала на своей странице в соцсети, как военные Нагорного Карабаха сделали вид, что отступают, при этом заманили и увлекли за собой более 200 солдат противника, которые попали в ловушку. 200 из них погибли, а тех, что выжили, решили отпустить, после того, как они подняли белый флаг. Азербайджан эти данные не подтвердил.

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

Действия Турции в Народном Карабахе осудили в МИД Сирии. "Турция разжигает межнациональный конфликт в Нагорном Карабахе. Анкара вызывает рост напряженности и обострению религиозной розни в регионе", - говорится в заявлении МИД. Сирия призывает Баку и Ереван снизить темпы самоуничтожения и перейти к переговорам.

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