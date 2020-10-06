Протесты в Киргизии, последние новости на 6 октября 2020 года: Белый дом взят, экс-президента Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО

В 3:20 митингующие прорвались в Белый дом. Фото: REUTERS

В минувшее воскресенье, 4 октября 2020 года, в Киргизии прошли выборы депутатов парламента. На 120 депутатских мандатов претендовали представители 16 партий. Однако необходимое количество голосов набрали члены всего-то 4-х из них. Лидеры проигравших партий тут же объявили, что отказываются признавать итоги выборов и призвали своих сторонников выйти на улицы в знак протеста.

О непризнании выборов заявили лидеры Лидеры 11 политических партий Кыргызстана - «Ата Мекен», «Бир Бол», «Республика», «Мекенчил», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Реформа», «Ыйман Нуру», «Чон казат», «Социал-демократы» и «Ордо». И не просто вслух, они направили в ЦИК заявление с требованием перевыборов, так как прошедшие, по их мнению, прошли с огромным количеством фальсификаций.

На самом деле акции протеста началась еще в субботу вечером. Первыми на центральную площадь Бишкека вышли сторонники социал-демократов. После собрались у ЦИК с флагами своей партии «Мекен Ынтымаги» сторонники этой политической ячейки. К утру понедельника о своем несогласии с результатами заявили еще 5 партий, итого несогласных политических движений стало 7. А после еще 4 . И того несогласных стало 11.

Митинг протеста был назначен на 11 утра на площади Ала-Тоо. Людей сразу пришло довольно много. И почти сразу начались потасовки — какие-то люди в масках стали отбирать у оппозиционеров флаги с символикой партий. Все это попало на видео.

Лидеры партий, выступающие перед народом, призывали всех звонить знакомым и звать всех не площадь. Силовики стали подтягиваться ближе к центру города только к 13:00.

К 15:00 на площади Ала-Тоо было уже около 3000 человек.

Лидеры митингующих партий по очереди заявляли о немедленном пересмотре результатов выборов. И приходили на площадь к митингующим. Один из них - Рыскелди Момбеков - кричал: «Мы устроим "Майдан" как в Украине».

А тем временем президент Кыргыстана Сооронбай Жээнбеков встретился с международными наблюдателями от СНГ, ОДКБ, ШОС и другими. Он заявил, что выборы состоялись и все партии были в равных условиях для проведения агитационной компании.

В других городах тоже стали нарастать протестные настроения. Люди вышли на площади в Таласе, Нарыне и других крупных населенных пунктах.

Основной лозунг митингующих «Акыйкат шайлоо!», то есть «За честные выборы». Людей на площади в центре Бишкека ближе к вечеру становилось все больше и больше. Многие пришли сюда после работы и к 19:00 число митингующих уверенно приближалось к 10 000 человек.

Люди попытались перекрыть проспект Чуй.

В 19:00 стали закрываться крупные торговые центры в городе. А из некоторых экстренно вывозили товары через черные ходы. На всякий случай закрылись и отделения банков.

В 19:00 лидеры митингующих партий подписали меморандум с требованием отменить выборы.

На митинг пришла действующий депутат Аида Салянова. Ее освистали и закидали мусором.

Около 21:00 митингующие двинулись к Белому дому и попытались взломать ворота. В сторону здания полетели камни.

Разгон демонстрантов начался только после 21:00. Уже после попыток прорваться в дом Правительства. Тут же в ход пошли спец средства — светошумовые гранаты и слезотачивый газ. Мобильную связь стали глушить. В итоге митингующих удалось оттеснить от Белого дома.

После 21:00 стали поступать первые сообщения о раненных. Получил ранения лидер партии «Ата Мекен» Жанар Акаев. По неподтвержденной информации в него попала резиновая пуля.

Раненых становилось все больше. Митингующие кидали в силовиков камни, силовики в ответ делали тоже самое. В ход пошли водометы.

Ситуация в городе становилась все более напряженной. Митингующие стали разбирать тротуары, чтобы булыжниками закидывать силовиков. В сеть попали кадры, как полицейского от жестокой расправы спасли журналисты. Сотрудники СМИ взяли его в кольцо и не давали избивать.

Толпа становилась все агрессивнее. На одной из улиц города митингующие перевернули полицейскую машину.

Кареты скорой помощи не могли спокойно работать в локациях, где проходили стычки митингующих и силовиков. Камни летели и в машины медиков.

Ближе к 23:00 полиции удалось выгнать митингующих с площади Ала-Тоо. Люди рассредоточились на прилегающих улицах. Пошли разговоры снова двинуться в сторону Белого дома.

Поздно вечером президент Жээнбеков объявил, что в 11:00 назначает встречу лидерам всех 16 партий.

МВД выступает с требованием к руководителям оппозиционных партий: «Убирайте народ с улиц». Начато досудебное производство по массовым беспорядкам.

Митингующие перекрыли въезд во двор станции скорой помощи.

Тем временем в БНЦТО сообщили, что к ним привезли уже 70 раненных. В основном это сотрудники полиции.

В 3:20 митингующие прорвались в Белый дом. Но президента там уже не было, как сообщила журналистам его пресс-секретарь, Жээнбеков был в своем кабинете до 2:00.

Толпа ринулась к зданию Государственного комитета национальной безопасности. Люди требовали освободить Алмазбека Атамбаева (экс-президент Кыргистана, сидит с 2019 года, осужден по статье «Коррупция») и Садыра Жапарова (экс-депутат парламента, оппозиционные политик).

Митингующие оттеснили силовиков и взломали ворота СИЗО. В итоге около 5 утра по бишкекскому времени Атамбаев был выпущен из изолятора. Вместе с ним на свободу вышел и Жапаров.

Минздрав пока не может назвать точное число раненых. В больницах их 75, но наверняка пострадавших намного больше. Просто в центре все еще не работает мобильная связь и медики опасаются ехать на площадь и к другим местам столкновений — митингующие ведут себя агрессивно и по отношению к каретам скорой помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киргизии снова грянула страшная и нескончаемая революция

В Бишкеке занялись любимой игрой «Возьми Белый дом». В прошлые разы доходило до кровавых луж. Что будет сейчас? (подробности)