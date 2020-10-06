Внучка Конкина рассказала, что бойфренд мамы Софии за два дня до ее смерти убил попугая

Владимир Конкин с дочерью Софией. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жизнь 32-летней Софии Конкиной, дочери киношного Шарапова, заслуженного артиста России Владимира Конкина, была не сахар. Проблем у Софии Конкиной, которой не стало после похода в бассейн в центре Москвы, хватало. Дочка знаменитости одна воспитывала 11-летнюю дочку Алису, работала простым продавцом в шоу-руме женской одежды, имела долги по кредиту и постоянно нервничала из-за звонков коллекторов.

Да и в личной жизни все было далеко не идеально. За три месяца до смерти София на сайте знакомств Тиндер познакомилась с Михаилом Серовым. Мужчина был на 10 лет старше, но это не помешало им закрутить роман. Почти сразу София и Михаил решили жить вместе. Там они стали снимать двухкомнатную квартиру на улице Зоологической, недалеко от Московского зоопарка. В новое жилье София переехала с дочкой и любимым попугаем. У Алисы была своя комната.

Подругам София рассказывала, что Михаил взял на себя все расходы. Мужчина получал пенсию как военный в отставке: он служил в ВМФ. Кроме того, он неплохо зарабатывал в сервисе трезвый водитель.

- Он подарил Софии новый телефон. Постоянно покупал одежду Алисе и баловал их походами по ресторанам и кино. За квартиру он платил сам. У них оплата была по неделям: 25 тысяч за семь дней, если я не ошибаюсь. Но за неделю до смерти Софии он вдруг заявил, что платить больше не будет. Они стали часто ссориться, и он подумывал съехать. А Софии там очень нравилось: центр и до работы ей близко было. Она среди знакомых девушек стала искать себе соседку, - рассказала «КП» Ольга, коллега Софии по работе.

Проблем у Софии Конкиной, которой не стало после похода в бассейн в центре Москвы, хватало Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам девушки, София зарабатывала около ста тысяч в месяц.

- Она была одним из лучших продавцов. Получала хорошие проценты. В день она могла продать товара на 150-200 тысяч рублей. Имела с этого пять процентов, плюс оклад, - продолжила Ольга.

Незадолго до смерти София рассказала коллегам о болезни своего любимого попугая.

- Она таскала его по клиникам. Тратила на лечение кучу денег. Но что у ним случилось, личной я не знаю, - добавила Ольга.

А вот дочка Софии на днях рассказал знаменитому дедушке жуткую историю. По словам Алисы, попугая убил дядя Миша. Так девочка звала бойфренда мамы. Напомним, в первые дни после трагедии малышка умоляла родственников не оставлять ее с мужчиной.

- Девочка рассказала, что болеть попугай начал после того, как Михаил стал кормить его печеньями. Он знал, что делать этого нельзя, но продолжал. После лечения птице нужен был покой и тепло. Но, как рассказала Алиса, Михаил постоянно открывал окно на балконе и оставлял питомца на сквозняке, - рассказала «КП» Юлия Нитченко, адвокат семьи Конкиных.

Вот такие сообщения Алиса отправляла маме за неделю до трагедии.

Алиса: «Мам, ну ты прикинь, попугай только выздоровел, в Миша уже открыл балкон на полную».

София: «Убери его в комнату к себе».

Алиса: «Ок».

Попугая, уплетающего печенья, Михаил еще и записывал на видео, а потом выставлял ролики в свой инстаграм. В итоге, за два дня до смерти Софии, 20 сентября, попугай умер. Интересный факт: птицу Софии пять лет назад подарил ее бывший парень. Скорее всего, именно из-за этого Михаил и невзлюбил попугая.

Именно Михаила Серова семья Конкиных подозревает в убийстве Софии. Напомним, женщина утонула в бассейне, но в ее крови нашли алкоголь и сильнодействующее снотворное. По одной из версий, добавить препарат в вино мог именно Михаил. Сам он свою вину полностью отрицает и уверяет, что София часто злоупотребляла алкогольными напитками и плохо контролировала свои поступки в таком состоянии.

- Мы настаиваем на проведении доследственной проверки именно по факту убийства, - добавила Юлия Нитченко, адвокат.

Сейчас следствие идет по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Обвинение пока никому не предъявлено.

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