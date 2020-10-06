«Свадьбы не будет!»: Новый муж Риты Грачевой во время свадебной церемонии швырнул кольца в пруд

6 сентября, Рита сама написала в соцсетях: ура, мы женаты! Фото: ВКонтакте

О том, что Рита Грачева, которой бывший муж отрубил руки, снова вышла замуж, «Комсомолка» уже сообщала. Но сейчас стали известны подробности, как это было и чем молодые шокировали гостей своей секретной свадьбы в Санкт-Петербурге.

Напомним, за историей Риты Грачевой вот уже почти три года следит вся страна. В декабре 2017-го муж-садист вывез ее в лес и отрубил руки. Врачи смогли спасти лишь одну кисть, левую. Дмитрий Грачев получил 14 лет колонии, а молодую женщину ждал долгий процесс реабилитации.

МИСТЕР ИКС

О том, что в ее жизни появился новый мужчина, Маргарита впервые сообщила в своей книге «Счастлива без рук», написав о некоем Мистере Иксе, который уже познакомился с ее мамой и сделал ей предложение. Будет ли свадьба? На тот момент это держалось в секрете.

О том, что Рита Грачева, которой бывший муж отрубил руки, снова вышла замуж, «Комсомолка» уже сообщала Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А потом начали всплывать новые детали:

- Маргарита вместе с двумя сыновьями-дошкольниками (от Дмитрия Грачева) переехала жить в Санкт-Петербург. Журналисты заподозрили, что именно там живет ее новый молодой человек.

- Этим летом женщина написала в соцсетях, что в сентябре она выходит замуж. И да, свадьба состоится в Санкт-Петербурге, но без прессы, в узком семейном кругу. Место и дату держали втайне.

И вот наконец, 6 сентября, Рита сама написала в соцсетях: ура, мы женаты!

«Комсомольской Правде» стали известны некоторые детали этой церемонии. В самом начале все собравшиеся гости были по-настоящему шокированы поведением молодоженов…

Молодого человека зовут Максим. Он родом из Мурманской области, но уже много лет живет в Петербурге Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ!»

- Приехали действительно только родственники, самые близкие друзья. И еще врачи, которые помогали Рите после трагедии, тоже были, - рассказал «КП» один из знакомых Грачевой. - Церемония началась как в кино - на лужайке стояли стулья, невеста с женихом вышли вперед, ведущий какие-то слова красивые сказал. И вдруг жених Максим берет коробочку с кольцами и швыряет в пруд. Все просто обалдели, заохали, никто ничего не может понять. А Макс берет микрофон и говорит: «В этом году свадьбы не будет!..» Мы сидим. Молчим. Переглядываемся. Что происходит? Он Риту бросает прямо во время свадебной церемонии?! А Макс через паузу договаривает: «Свадьбы не будет, потому что мы уже ровно год как женаты!»

По словам нашего собеседника, в доказательство ведущий показал всем свидетельство о регистрации брака от 2019 года.

Рита и Максим заявили, что целый год держали тайну регистрации брака втайне от всех, даже от родителей.

Для всех это было шоком. Зачем секретничали? Какой в этом был смысл?

По словам одного их гостей свадьбы, все набросились с расспросами к маме Грачевой Инне Шейкиной. «Вы тоже ничего не знали?!» Женщина была удивлена не меньше других. И даже, как говорят, даже немного обиделась на дочь. Так, по крайней мере, говорят очевидцы.

- Я эту «шутку» не поняла, - призналась Инна корреспонденту kp.ru. - Наверное, у разных поколений разное представление о «сюрпризах». Но мы с дочерью общаемся, конечно. Все у нас нормально.

Рита и Максим заявили, что целый год держали тайну регистрации брака втайне от всех, даже от родителей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ЧТО ИЗВЕСТНО О НОВОМ МУЖЕ РИТЫ ГРАЧЕВОЙ

- Молодого человека зовут Максим. Он родом из Мурманской области, но уже много лет живет в Петербурге.

- Работает в строительной сфере.

- В Ритой он познакомился в интернете. В соцсетях наткнулся на новости о трагедии девушки, которая лишилась рук. Нашел ее во ВКонтакте. Написал короткое письмо: «У тебя классный протез. Если будешь в Санкт-Петербурге, с удовольствием с тобой познакомлюсь. Не бойся, приставать не буду».

- Рите Грачевой пишут многие. Прочесть все сообщения физически невозможно, но сообщение Максима она увидела и даже ответила.

- В Питере Рита несколько раз проходила реабилитацию и с Максимом она действительно встретилась. Через несколько месяцев парень признался, что влюбился и сделал ей предложение.

- С детьми Риты у Максима установились добрые отношения.

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