Нобелевская премия по физике 2020 года «улетела» в черную дыру в центр Млечного пути

Нобелевскую премию по физике поделят между собой трое ученых.

Королевская шведская академия наук присудила Нобелевскую премию 2020 года по физике троим ученым. Половину приза получит Роджер Пенроуз (Roger Penrose) за «открытие того, что образование черной дыры является событием, надежно предсказанным общей теорией относительности». Вторую половину поделят Рейнхард Гензель (Reinhard Genzel) И Андреа Гез (Andrea Ghez) за «открытие супермассивного компактного объекта в центре нашей галактики» - то есть, черной дыры в центре Млечного пути.