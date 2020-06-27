Земляне могли бы научить инопланетян добывать энергию из черных дыр

Ученые из Школы физики и астрономии Университета Глазго оригинальным способом подтвердили, казалось бы, абсолютно фантастическую гипотезу, выдвинутую более 50 лет назад. И тем самым открыли человечеству беспредельную перспективу – стать могущественной цивилизацией, которой было бы не стыдно показаться во Вселенной.

Стоит воспользоваться тем, что черная дыра вращается, подумал ещё в 1969 году британский физик Роджер Пенроуз (Roger Penrose). И предложил за счет этого добывать из неё энергию. Черную дыру, по его гипотезе, можно было бы превратить в эдакий дармовой циклопический усилитель.

Ученый полагал, что энергия, например в виде электро-магнитных волн, направленная в так называемую эргосферу – область, расположенную сразу за горизонтом событий, должна преумножиться на выходе. Преумножиться как раз за счет вращающегося там вещества, отобрав у него часть энергии. Иными словами, вылетать должно больше, чем влетает. Чем, по мнению Пенроуза, могли бы пользоваться высокоразвитые внеземные цивилизации, которые нашли способы и средства освоить выгодную «технологию».

Коллеги-земляне, которым рацпредложение тоже понравилось, назвали феномен, на котором оно было основано, процессом Пенроуза. И выразили надежду, что когда-нибудь и человечество «присосется» к черным дырам. В энергетическом смысле, конечно.

Специалисты НАСА показали, что и как вращается у черной дыры.

В 1971 году Пенроуза поддержал видный советский ученый академик Яков Зельдович, который пришел к выводу, что усиливать электромагнитные волны, например, световые, мог бы и вращающийся металлический цилиндр, добавляя энергии тем закрученным волнам, которые на него попадают. По сути, так же, как и черная дыра.

Проверить предположение академика было бы по силам очень продвинутым ученым – опять же инопланетным, поскольку для того, чтобы реализовать «процесс Зельдовича», цилиндру надо было бы придать небывалую скорость вращения - в миллиард оборотов в секунду.

И вот, наконец-то, шотландские ученые нашли вполне земной способ реально убедиться в том, что «процесс Пенроуза-Зельдовича» отнюдь не фантастический.

Экспериментами руководил студент-дипломник Марион Кромб (Marion Cromb), который доложил о результатах в журнале Nature Physics, взяв в соавторы профессора Даниель Фасчио (Daniele Faccio) из своего же университета.

Из пресс-релиза, распространенного университетом, следует: ученые смоделировали «процесс», использовав звуковые волны – их посылали динамики, собранные в кольцо. Звук попадал на вращающийся диск из пенопласта, «изображавшего» черную дыру. Микрофоны, установленные за диском-черной дырой, фиксировали: частота звука менялась, сам он усиливался. Прибавка составляла примерно 30 процентов. Что, по сути, и требовалось продемонстрировать.

Принципиальная схема "процесса Пенроуза-Зельдовича".

Динамики экспериментальной установки.

Эксперименты, в итоге: убедили: Пенроуз и Зельдович фантазировали исключительно на научной основе: инопланетяне и в самом деле могли бы добывать энергию из черных дыр.

Процесс Пенроуза-Зельдовича дает существенную прибавку энергии.

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