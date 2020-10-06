Немцы открыли памятник Михаилу Горбачеву за 50 тысяч евро

В городе Дессау-Рослау последнему генсеку СССР был открыт памятник. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3 октября — дата знаковая: в этот день 30 лет назад Западная и Восточная Германия, расколотые из-за холодной войны, наконец-то объединились. Произошло это благодаря нам — тогдашний лидер СССР Михаил Горбачев организовал в Москве саммит, где союзники по Второй Мировой, пусть не сразу, но согласились на «пересборку» своего бывшего врага.

В самой Германии круглый юбилей отметили монументально. В городе Дессау-Рослау последнему генсеку СССР был открыт памятник. Немцы отливали Михаила Сергеевича и раньше: десять лет назад (на двадцатилетие праздника 03.10) металлическая голова Горбачева украсила скульптурную группу под названием «Отцы единства» в Берлине.

Деньги на скульптуру — 50 тысяч евро — собрали местные. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но новый памятник в Дессау-Рослау, во-первых, больше по размеру (политик выполнен в полный рост), во-вторых — более креативен. На торс генсека накинуто «пупырчатое» пальто, похожее на пуховичок, а в правой руке он держит молоточек. Вероятно, как символ сноса главного реликта Холодной войны — Берлинской стены между ГДР и ФРГ. Сетевые остроумцы, впрочем, окрестили сей предмет «пачкой денег» или «горлышком от бутылки».

Почему памятник установили в Дессау-Рослау — понятно. Городок находится у западной границы бывшей ГДР, падение железного занавеса вдохнуло в него новую жизнь. Деньги на скульптуру — 50 тысяч евро — собрали местные. Почти все из них даже 30 лет спустя благодарны России за то, что западные и восточные немцы отныне живут в одном государстве.