Путин попросил сделать нормы ГТО повеселее

Президент обсудил стратегию развития спорта до 2030 года. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Что касается того, что нас неспортивными способами время от времени отталкивают от заслуженных нашими спортсменами рубежей - это правда, - подытожил Владимир Путин на заседании президентского совета по спорту. - Но что делать? Играем на чужом поле и, чтобы выигрывать, нужно не ныть, а просто быть на голову сильнее наших соперников.

Впрочем, спорт высоких достижений не был главной темой Совета. В первую очередь речь шла о вовлечении в занятия физкультурой и спортом на любительском уровне более широких масс. Этой задаче должна быть подчинена новая стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года, которую предстоит принять до января. Результаты старой стратегии, истекающей через три месяца, глава государства оценил как позитивные.

- Ключевая цель в целом достигнута, - заявил Путин. - Главное в том, что число людей, причём разных поколений, занимающихся спортом регулярно, выросло начиная с 2009 года в два с половиной раза и составило почти 60 миллионов человек.

Обсуждалось на Совете и влияние на современный спорт «коронавирусной реальности», из-за которой были отменены по всему миру тысячи состязаний, а сами атлеты оказались в сложнейших условиях.

- Последствия вынужденных ограничений для спортзалов, клубов прочувствовали и граждане, и профессиональные атлеты, и организации спорта, и бизнес, который в этой сфере работает, - констатировал Путин. - В новой стратегии надо обязательно предусмотреть меры, которые в случае подобных форс-мажорных обстоятельств помогут людям сохранить физическую активность, поддержат стадионы, спортклубы, секции и, конечно, не допустят сбоя тренировочного процесса наших сборных команд.

Обсуждалось на Совете и влияние на современный спорт «коронавирусной реальности», из-за которой были отменены по всему миру тысячи состязаний, а сами атлеты оказались в сложнейших условиях. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В докладе приморского губернатора Олега Кожемяко президент обратил внимание на то, что созданный комплексе ГТО не пользуется у людей спросом.

- В проекте стратегии предлагается определить меры стимулирования различных возрастных групп: те же скидки в спортивных магазинах для обладателей знака ГТО будут интересны и бизнесу, и спортсменам, - внес предложение Кожемяко.

- Нужно просто, чтобы нормы ГТО были интересны, сдача их носила соревновательный характер какой-то, - не согласился с «меркантильной трактовкой» Путин. - Не нужно их приравнивать к каким-то другим нормам, скучным и таким вялым, которые не приносят радости и удовольствия от их сдачи. Конечно, можно вводить какие-то льготы при приобретении, я не знаю, спортивных товаров, но это какая-то необычная форма поощрения занятий спортом.

О ЧЕМ ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН

- Необходимо юридически приравнять профессию тренера к профессии педагога, со всеми соответствующими формами оплаты труда.

- Поддержал увеличение целевых отчислений букмекерами на поддержку спортивных организаций.

- Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год - более 4,5 лет. Это хороший показатель. Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику.