Юрия Башмета выписали из больницы

Возможно, маэстро выступит на закрытии фестиваля в Ярославле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько дней назад СМИ распространили "горячую" новость о том, что маэстро Юрий Башмет вместе с женой заболели коронавирусом и угодили в больницу. Журналисты нагнетали страху о том, что состояние маэстро тяжелое и все ой как плохо. Пресс-служба музыканта только пожимала плечами, не зная, что возразить: на момент публикации "новости" состояние здоровья маэстро и его жены уже пошло на поправку.

Сегодня, 5 октября, Юрия Абрамовича и вовсе выписали из больницы.

- В данный момент музыкант продолжает восстанавливаться после болезни дома. Юрий Абрамович чувствует себя хорошо и надеется, что уже очень скоро сможет выйти на сцену, - отмечают в пресс-службе "Русского концертного агентства".

День выписки музыканта совпал с открытием XII Международного музыкального фестиваля в Ярославле. Маэстро не примет участия в открытии (планировалась мировая премьера Константина Бодрова, написанная специально для альта Башмета), однако не исключено, что 13 октября Башмет примет участие в финальном гала-концерте-закрытии фестиваля. (По крайней мере, в программе, куда уже внесены изменения, черным по белому написано, что Башмет будет дирижировать "Новой Россией").

В любом случае, редакция "КП" желает музыканту поскорее набраться сил и завершить задуманное.

Вчера, 4 октября, без маэстро прошел концерт Всероссийского Юношеского симфонического оркестра. Молодых музыкантов набирали в этом году, поэтому состав оркестра обновился. Дирижировал коллективом Фредди Кадена. Причем, он же заменял Юрия Абрамовича на концерте в Туле 26 сентября, что дает основания полагать, что, публикуя новость о госпитализации Башмета, журналисты опоздали, минимум, на неделю.

Кстати:

В программе Ярославского фестиваля запланированы сразу 8 больших концертов в Ярославле, один из который состоится в концертно-зрелищном центре «Миллениум». Среди участников – исполнители и коллективы мирового класса: корейская скрипачка Е Юн Чой, пианист Михаил Плетнев, трубач Владислав Лаврик, а также артисты театра и кино Сергей Епишев, Сергей Гармаш, Ольга Смирнова, Дарья Белоусова и многие другие.

В фестивале традиционно примут участие сразу два коллективов маэстро Башмета: камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия».

За двенадцать лет своего существования Фестиваль в Ярославле стал не только одним из крупнейших международных музыкальных форумов в России, но и получил статус одного из самых любимых публикой ежегодных творческих проектов в нашей стране.