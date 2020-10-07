Бизнес-план и серый волк

Чудесные сказки и зарисовки талантливых авторов из Всемирной паутины. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Бабушка Тамара однажды сильно заболела, и ее внучка, тоже Тамара, восемнадцатилетняя питерская студентка, отодвинула все дела и примчалась спасать бабушку.

Доживала бабушка в тридцати километрах от Москвы, в выцветшем деревянном домике еще довоенной постройки. Огородик, колодец, навес, под которым дед хранил битые кирпичи и ржавые колеса от «Москвича». Все это выглядело довольно грустно и безнадежно. А ведь когда-то, когда Тома приезжала сюда в детстве и дедушка был еще жив, по двору бегали куры, гуси и даже козочка. А в этот приезд дом смотрелся пусто и тоскливо, как неизлечимо больной пациент. Из живых в доме были только сама бабушка Тамара и Тимур. Куда ж без него?

Тимур был огромным серым волком, но, по счастью, волком он был не слишком породистым, поэтому считался собакой.

Бабушка Тамара пыталась бодриться, встречая дорогую гостью, но получалось плохо.

Даже Тимур не выглядел орлом, чего с ним раньше никогда не бывало. Обычный затравленный серый волк. Вот в былые времена Тимур производил неизгладимое впечатление, он вел себя так, будто весь дом был переписан на него и бабушка с дедушкой тут нужны были, только чтобы подливать воду в миску да накидывать сахарные косточки.

Тамара сходила в ближайший магазин в километре от дома, накупила лекарств и всяких вкусностей, напоила бабушку чаем с малиной, уложила в постель и начала хозяйничать по дому. Ну, точнее, выбрасывать мусор и испорченные продукты.

Бабушка только ойкала:

- Тамарка, а хлеб, хлеб куда понесла?

- Бабуля, он же позеленел.

- Батюшки, беда какая, позеленел. Ну дык срезать немного, и всё. Нормальный ведь хлеб.

- Бабушка, а как часто ты ходишь в магазин?

- Летом раз в две недели, а если погода хорошая и нормально себя чувствую, то и каждую неделю иду. Вот у меня тележка есть, взяла и покатила. По дороге на ней посижу, отдохну и дальше пошла. А этот раз думала, что весна уже наступила. Солнышко пригрело, я обрадовалась и в одной кофте в магазин побежала, пропотела и застудилась вот. А зимой вообще боюсь так далеко ходить, ну может, раз в месяц и схожу. Да и пенсия у меня не та, чтобы каждый день по магазинам шиковать.

- Бабуля, а к тебе вообще кто-нибудь в гости заходит?

- Ну заходят иногда.

- Кто, тетя Лена?

- Да ты что, Лена уж года два как померла. Царство небесное.

- Ну тогда кто?

- Кто? Кто. А, ну получается, что и никто. А кто ко мне должен ходить? Кому нужна старая бабка с волчищем?

- Вот что, бабуля, тебе нужно не киснуть, а придумать себе какой-нибудь хороший бизнес-план.

- Что?

- Ну бизнес-план. Я в универе такое изучаю. Представь, каждый человек может для себя придумать и организовать какой-нибудь посильный бизнес. Главное - придумать бизнес-план.

- Томочка, ты видишь, в каком я состоянии? Какой мне бизнес? Мне восемьдесят лет. Со дня на день ноги протяну. Ты хоть Тимурку не бросишь, если что?

- Перестань. Слушай, а может, тебе торговать чем-нибудь простеньким? У тебя же трасса за забором да и автобусная остановка под домом.

- Чем торговать? Собой?

Шли дни, больная потихоньку вставала на ноги, а внучка с утра и до вечера ходила по двору и размышляла над бизнес-планом для бабушки. Однажды часов в шесть утра Тамару разбудил вой волка. Лаять он не умеет, а выть и рычать - это с полуоборота.

Глянула Тамара в окошко и увидела Тимура, стоящего на крыше будки, так ему удобнее через забор заглядывать. Бабушка уже не спала, она, как всегда, вязала, слушая радиоприемник.

- Бабушка, а на кого он там ругается?

- Так люди же на работу идут.

- На какую работу?

- Да откуда ж я знаю, на какую. На любую. У каждого своя. Идут на нашу остановку, садятся на маршрутку или автобус и едут в Москву на работу, а вечером обратно.

Тамара призадумалась:

- Бабушка, а что это за люди, в смысле откуда они все идут?

- Как, откуда? Наши это, деревенские. За озером знаешь дома? Даже и оттуда некоторые идут. Час, наверное, целый оттуда пешкодралом добираются. А что делать? Семью кормить надо, вот и приходится. Это мне хорошо, я на пенсии все-таки, а люди каждый божий день вынуждены в Москву ездить. Голод не тетка, тут ведь нигде работы нет.

До самого вечера внучка ни с кем не разговаривала, ни с бабушкой, ни даже с Тимуром, а поздно вечером вдруг закричала, испугав бабушку:

- Бабушка, бабуля, проснись! Помнишь, я в детстве рисовала раскраски? Цветные карандаши еще остались?

Бабушка удивилась, но выдала кучу карандашей и давно засохших фломастеров.

Всю ночь Тамара трудилась и к утру создала стопку трогательных разноцветных объявлений с узорчиками.

А утром, даже не позавтракав, прихватила тюбик клея и ушла. Дошла аж до деревушки за озером и, начиная оттуда и почти до самого дома, расклеивала на столбах и заборах свое нехитрое объявление:

«Уважаемые соседи! Вы можете оставлять свои велосипеды в доме № 2 по нашей улице (дом у остановки, с зеленым забором). Спросить Тамару Павловну. За сохранность отвечает серый волк. Оплата чисто символическая, вам понравится».

С тех пор прошло три года, Тамара Павловна расцвела и передумала умирать.

Каждый день с утра и до позднего вечера во дворе дома под навесом ждут своих хозяев тридцать, а может быть, и все сорок велосипедов и даже пара мопедов. Более точными цифрами располагает только серый волк Тимур. Тимур тоже похорошел и стал выглядеть довольным и важным, будто бы только что сожрал и Красную Шапочку, и Тамару Павловну. Тимур всегда стоит на приемке и на выдаче. Обслуживает людей быстро, вежливо и корректно. Он никогда не выпустит со двора клиента с чужим велосипедом. Даже эксперименты специально проводились. Просто волк сличает запах клиента с запахом велосипеда. Надежнее, чем штрихкод.

Вся деревня полюбила бабушку Тамару, ведь она сохраняет людям самое дорогое, что у них есть, - время сна. Кому сорок минут, а кому и два часа в день. На велосипеде мчаться - это ведь совсем не то же, что грязь ногами месить.

Студенты и те, кто помоложе, платят бабушке Тамаре рублей по триста в месяц, таджики почистили колодец, отремонтировали крышу и настроили антенну, кто-то домашние яички приносит и хлеб, кто-то банку молочка из-под своей коровы на велике привезет, кто-то просто спасибо скажет, а при случае всегда в магазин для бабушки сгоняет.

И так с ранней весны и аж до первого снега, даже зимой пару снегоходов и мотоколяску оставляют.

Бизнес работает как часы.

Хотя, если честно, был однажды небольшой сбой. Как-то один таджик, забирая свой велосипед, попытался погладить Тимура. Волк, разумеется, прокомпостировал руку.

Очень странный случай. Я, например, даже не представляю себе, как это можно додуматься, чтобы в банковском хранилище, получая золотые слитки из своей ячейки, погладить по голове вооруженного охранника при исполнении…

БЫЛО ВРЕМЯ!

Школьная ностальжи

Нынче-то ребенок и школу прогулять не может по-человечески. А мы прежде регулярно прогуливали. И с большой пользой для личности. В кино сбежим, в парк культуры или вообще на помойку. А то в универмаг - поглазеть, чего там опять не продают: ничего. Весело! Все бегали. Не кучей, конечно, тоже не дураки. Старались придерживаться некоего графика.

А сейчас как измученный знаниями ребенок прогуляет? Все ж фиксируется. Час прихода, час ухода. Во столько обедал супом и кашей (калорий столько-то), во столько попросился по нужде, во столько вернулся в класс повеселевший, во столько получил отметку. Родители все видят онлайн.

Никаких уже поблажек. Несчастную двойку в тетрадке не потрешь. Тройку в пятерку не переправишь. Страницу из электронного дневника не выдрать.

А мы рвали! По весне особенно. Даже круглые отличники! Солнце, первая зелень, воздух такенский! А мы рвем! Из школы вышел и рвешь. Директор в окно улыбается: «Опять рвут, пионеры, черти! Ну что ты с ними будешь делать…» Понимала!

Я на перемене всю школу успевал обежать пять раз. Четыре этажа плюс актовый, спортивный зал и туалет. Один раз через стекло пробежал. Даже менять не потребовалось. Классная в дневник красным писала: «Бегает на перемене!», «Носится на перемене!!», «Летает на перемене!!!» Одобряла! А вы на перемене в классе сидите или возле толчетесь.

Меня дважды в зимнем лесу теряли с концами и лыжами. Нас регулярно для цвета лица в зимний лес вывозили. Красота-а-а! Физкультурник меня искал, сам потерялся. На третьи сутки вышел из лесу уже в соседней области, седой, лосиная нога на плече. Весной в лесу же кросс проходил. Красота-а-а! Уже до четверти класса недосчитывались, включая освобожденных от физкультуры.

Сейчас держат детей взаперти. Выведут на физкультуру, всё. А мы и снег убирали, и каток заливали фирменно (чтоб ноги-руки проще ломать было, не учиться), мусор по весне граблили, красили, курили, окапывали. В столовой дежурили.

Э-э, да ты не знаешь, что такое лишняя порция киселя и капустного салата и никаких занятий. Всего-то три раза собери за всей школой грязную посуду, три раза накрой на столы, подбери объедки, осколки, промокни пару ведер пролитого киселя - всё! Курорт, я тебе грю!

А педагоги какие были. Корифеи. Зубры! Трудовик с военруком одновременно один автомат разбирали, собирали. И оба укладывались в норматив! Один по разборке, другой по сборке. Эх, да чего уж теперь вспоминать…

Автор: А. Болдырев. С сайта http://tanuna.ru.