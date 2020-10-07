"Я получаю большое удовольствие от общения с ними": Владимир Путин рассказал о своих внуках

Президент дал интервью в рамках проекта "20 вопросов Путину". Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Семья президента стала темой для обсуждения в первой серии большого интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Путину". Стенограмма этого разговора ниже.

Владимир Путин

Спал последнее время по пять часов. Маловато.

Андрей Ванденко

Ну, аналогично, Вы знаете.

Владимир Путин

Вчера, два дня подряд, в хоккей играл ещё. Немножко перестарался.

Андрей Ванденко

Да?

Владимир Путин

Ну да. За игру полтора килограмма — два теряю. Это такой нагрузочный спорт.

Андрей Ванденко

А кто Ваши партнёры?

Владимир Путин

Как правило, сотрудники, прежде всего ФСО. Ребята здоровые все, мастера спорта по единоборствам.

Андрей Ванденко

А умели или научились?

Владимир Путин

Я научился только…

Андрей Ванденко

Нет, они-они...

Владимир Путин

Кто-то умел и здорово катается, а кто-то научился. Они со мной научились на лыжах кататься, на горных, там ещё что-то. Только один раз они со мной не поехали.

Андрей Ванденко

На лыжах? Почему?

Владимир Путин

Да. Потому что я катался с вертолёта. Вертолёт снижался. Прыгали, лыжи выкидывали, сами прыгали с вертолёта. Он не мог сесть, потому что...

Андрей Ванденко

Это где?

Владимир Путин

На Кавказе, в Сочи, наверху.

Андрей Ванденко

И с какой высоты?

Владимир Путин

Там две тысячи с чем-то.

Андрей Ванденко

То есть фрирайд, да?

Владимир Путин

Что?

Андрей Ванденко

Фрирайд, да?

Владимир Путин

Да, фрирайд. Было очень плохо, потому что….

Андрей Ванденко

Глубокий снег?

Владимир Путин

Нет, был бы глубокий снег, было бы лучше. Он днём таял, а к вечеру корочка образовывалась.

Андрей Ванденко

А, наледь...

Владимир Путин

Не было такого… Не знаю, как слово по-русски…

Андрей Ванденко

Пухляк?

Владимир Путин

Pulverschnee называется по-немецки. Как пух такой…

Андрей Ванденко

Ну пухляк?

Владимир Путин

Да-да-да, пухляк! На нём хорошо! А здесь, наоборот, корочка была, нога проваливалась по щиколотку, и было очень тяжело, поэтому, когда мы...

Андрей Ванденко

Тяжело физически просто реально, да? Отваливаются ноги?

Владимир Путин

Надо выпрыгивать. Не катить, а выпрыгивать, чтобы нога вытаскивалась.

Андрей Ванденко

А Вы по чёрным ездите?

Владимир Путин

Нет. Ну то есть я ездил, но сейчас уже не хочу.

Андрей Ванденко

Когда Вы были молодым, Вы на кого хотели походить?

Владимир Путин

На Зорге. Это другая история совсем.

Андрей Ванденко

В каком возрасте?

Владимир Путин

В старших классах школы.

Андрей Ванденко

А дети Ваши?

Владимир Путин

Дети мои занимаются наукой.

Андрей Ванденко

Нет, я сейчас не про это. Я про то, кто для них был авторитетом?

Владимир Путин

Надеюсь, что я.

Андрей Ванденко

А для внуков?

Владимир Путин

Ну, они ещё маленькие. Один из внуков, дочка начала его учить жизни…

Андрей Ванденко

Это которая?

Владимир Путин

Какая разница?

Андрей Ванденко

Ой, кхм-кхм...

Владимир Путин

Зря Вы хрюкаете, потому что...

Андрей Ванденко

Не хрюкаю, а покашливаю.

Владимир Путин

Тем более. Покашливать нечего. Вы же не живёте моей жизнью, и Вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далёк от этого, он этого просто не замечает. Ну так вот, когда дочка начала учить одного из моих внуков, он говорит: почему я должен делать так, как ты? Она говорит: потому что я старше. Он говорит: нет, дедушка Вова старше. Так что в известной степени, наверное, тоже для них пока, пока, во всяком случае, являюсь таким авторитетом.

Андрей Ванденко

Сильно изменились?

Владимир Путин

Я?

Андрей Ванденко

Да.

Владимир Путин

Вот знаете, мои друзья, которых я знаю ещё со школы, с университета. Со школы меньше уже осталось, а с университета, вот говорят, что я практически не поменялся. Им виднее со стороны. И мне бы тоже хотелось особенно не терять вот, знаете, человеческих качеств. Потому что здесь, извините, здесь, на этом месте, иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию.

Андрей Ванденко

Да?

Владимир Путин

Да. Но мне кажется, что всё-таки мне это удаётся — сохранить такие человеческие качества.

Андрей Ванденко

Но Вы давали отчёт, что больше уже, перейдя этот рубикон, уже обратно никогда, так, чтобы с друзьями там пивка в пятницу после работы и чтобы кольца охраны не было?

Владимир Путин

Я стараюсь пиво не пить в последнее время — брюхо растёт. Но так, конечно, ну, куда-нибудь…

Андрей Ванденко

Ну то есть это билет в один конец, да, уже?

Владимир Путин

Да, это ограничение. Но есть и компенсация этих ограничений. И самая главная компенсация — это чувство большого очень морального удовлетворения от того доверия, которое люди оказывают. Это очень важно.

Андрей Ванденко

Но вот эти ограничения — это та причина, которая о семье никогда так… Вы откровенно раздражаетесь, когда пытаются идти в сторону семьи...

Владимир Путин

Ну знаете, ведь, когда я иду на выборы и когда получается определённый результат этих выборов, люди же голосуют не за семью, а за меня. И за те надежды, которые они связывают с моим пребыванием в той должности, в которой я сейчас нахожусь. Я знаю...

Андрей Ванденко

Вы считаете, что это неприлично или что?

Владимир Путин

Я знаю, что, ну, такая западная политическая культура связана с представительством как бы членов семьи. Но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть всё по-взрослому. Серьёзно. Это во-первых, во-вторых, есть вопросы, связанные с безопасностью. Об этом нельзя забывать. Я помню об этом.

Андрей Ванденко

Хорошо. Количество внуков? Я же не прошу фотографию показывать, чтобы потом это где-то публиковали.

Владимир Путин

Но это же всё легко считается потом. Зачем? Я же сказал: есть у меня внуки, я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними.

Андрей Ванденко

Всё?

Владимир Путин

Достаточно. Маленькие, сладкие детишки. Я думаю, это, ну, естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому.

Андрей Ванденко

Личные потери за 20 лет?

Владимир Путин

Личные потери... Родители ушли у меня. Прямо в начале этого пути. Самая большая потеря.

Андрей Ванденко

А Вы верите в судьбу? Вот то, что, знаете, у арабов называется «мактуб» — чему быть, того не миновать?

Владимир Путин

У меня сложнее к этому отношение. Есть различные теории, есть различные учения на этот счёт. В судьбу верю, но я верю и в то, что мы можем на неё влиять.

Андрей Ванденко

Не можем?

Владимир Путин

Можем на неё влиять.

Андрей Ванденко

Можем.

Владимир Путин

Да.

Андрей Ванденко

Удавалось?

Владимир Путин

На мой взгляд, если…

Андрей Ванденко

Конкретно.

Владимир Путин

Ну не конкретно. Я скажу не конкретно. Если человек уверен в себе, в своих силах и, самое главное, в правоте того, что он делает, это очень помогает. И влияет на судьбу человека.