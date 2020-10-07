Нефть, небоскребы, рынки: чем азербайджанцы и армяне владеют в России

Чем азербайджанцы и армяне владеют в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжается конфликт в Нагорном Карабахе. А ведь и армянская, и азербайджанская диаспора в нашей стране велики.

«Комсомолка» изучила, чем владеют главные представители двух диаспор в России, и на какие сферы нашей жизни оказывают влияние.

Азербайджан

По данным последней переписи населения, в России проживает чуть больше 600 тысяч азербайджанцев. Больше похожи на правду цифры, которые дает посольство республики в Москве – примерно 2,5 миллиона человек. Сюда входят и граждане России, и люди с Азербайджанским паспортом.

Вагит Алекперов

Президент нефтяной компании «Лукойл». Состояние – 15,2 млрд долларов.

Уроженец Баку, Алекперов покинул родину еще в 1979 году, чтобы работать на нефтепромыслах Западной Сибири. Дослужился до поста первого заместителя нефтяной и газовой промышленности СССР, а во время приватизации сумел получить контроль над несколькими предприятиями, которые чуть позже объединились в компанию «Лукойл». Все это время Алекперов не терял связи с Азербайджаном. У «Лукойла» есть совместные проекты с азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR, а сам Алекперов как-то заявил, что «Лукойл» координирует с SOCAR работу на мировом рынке.

Вагит Алекперов - президент нефтяной компании «Лукойл». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зарах Илиев и Год Нисанов

Владельцы группы «Киевская площадь», которой принадлежат торговые площади в Москве. Состояние – по 2,7 млрд долларов у каждого.

Представители субэтнической группы горских евреев. Илиев и Нисанов знакомы с детства – оба родились в поселке Красная Слобода, который эксперты называют единственным во всем СССР местом компактного проживания горских евреев. Первым в Москву переехал Илиев, вскоре за ним последовал Нисанов. Выходцам из Азербайджана удалось взять под контроль огромное количество торговых площадей в Москве – порядка 1,3 млн кв. м. Это делает «Киевскую площадь» крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в России. Среди ключевых активов компании торговый центр «Европейский», спорткомплекс «Олимпийский», роскошный отель Radisson Collection Hotel Moscow (сталинская высотка на берегу Москвы-реки, бывшая гостиница «Украина»). Также Илиеву и Нисанову принадлежит крупный рынок «Фуд-сити» на Калужском шоссе.

Председатель совета директоров ОАО «Площадь Европы», бывший совладелец Черкизовского рынка Зарах Илиев во время празднования 55-летия гостиницы «Украина». Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

Арас Агаларов

Президент Crocus Group. Состояние – 1,7 млрд долларов.

Еще один бакинец также специализируется на недвижимости, причем статусной. Он не только построил крупнейший в Москве выставочный центр Crocus Expo, но и сумел пролоббировать строительство станции метро рядом, чтобы увеличить популярность своей площадки. Кроме того, компании Агаларова доверили строительство нескольких стадионов к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Велись переговоры с нынешним президентом США Дональдом Трампом: Агаларов хотел построить в Москве небоскреб под брендом Trump Tower. С руководством Азербайджана у Агаларова самые тесные связи. Так, его сын Эмин был женат на дочери президента республики Лейле Алиевой.

Арас Агаларов -президент Crocus Group. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Армения

По данным Всероссийской переписи населения, армянами себя считают почти 1,2 млн человек в нашей стране. К ним стоит добавить еще полмиллиона граждан Армении, которые проживают в России. Союз армян России оценивает диаспору в 2,5 млн человек. Примерно половина из их числа проживает в южных регионах: Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области.

Кроме того, мощные армянские диаспоры есть в США и Франции. Американские эксперты называют армянское лобби одним из самых мощных в стране. Некоторые штаты даже признали независимость Нагорного Карабаха. Всего же за границами современной Армении живет в 2 с лишним раза больше армян, чем в самой стране.

Сергей Галицкий (фамилия до женитьбы - Арутюнян)

Владелец футбольного клуба «Краснодар», основатель сети супермаркетов «Магнит». Состояние – 3,4 млрд долларов.

Хотя вся жизнь Галицкого связана с Кубанью, его традиционно относят к условной армянской группе. Сам он говорил, что гордится армянскими корнями, хотя считает, что ¾ крови в нем – русской. Он вырос в русскоязычной среде и не знает армянского. Продав долю в сети супермаркетов «Магнит», он стал зарабатывать инвестициями. И сосредоточился на любимом детище – футбольном клубе «Краснодар», который создал фактически с ноля.

Сергей Галицкий (фамилия до женитьбы - Арутюнян) - владелец футбольного клуба «Краснодар», основатель сети супермаркетов «Магнит». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Самвел Карапетян

Президент группы компаний «Ташир». Состояние – 2,5 млрд долларов.

Свою компанию Карапетян назвал в честь родного городка. Сейчас в активах «Ташира» числятся в общей сложности 55 объектов коммерческой недвижимости. Среди громких проектов Карапетяна – строительство крупного выставочного центра на ВДНХ. А еще компания возведет там же парк аттракционов. Также Карапетяну принадлежит доля в квартале небоскребов «Москва-Сити».

Президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян. Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

Сергей и Николай Саркисовы

Совладельцы группы РЕСО. Состояние – 700 млн долларов у каждого.

Основа состояния братьев – одна из крупнейших страховых компаний России «РЕСО-Гарантия». Впрочем, сами они давно предпочитают жить во Франции или в Монако, где у бизнесменов есть недвижимость. Сергей Саркисов увлекается кино: вкладывает в проекты деньги, выступает в качестве продюсера. А в 2018 даже сам снял приключенческую картину «На Париж!», рассказывавшую о том, как советские солдаты встречали Победу. Фильм сложно назвать успешным как с художественной (обруган критиками), так и с финансовой точки зрения: при бюджете в 180 млн рублей заработать на билетах в кино удалось лишь порядка 10 млн. Саркисовы, хоть и родились в Москве, считают себя выходцами из Нагорного Карабаха. Они призывают остановить огонь.