Предвыборная программа Дональда Трампа-2020: удастся ли действующему президенту США сохранить Америку великой?

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

В США стартовали предвыборные теледебаты между кандидатами в президенты. Критики окрестили их первый раунд худшим за последние четверть века. Обсуждения ключевых тем - борьбы с эпидемией коронавируса, расовой дискриминации и пр. – не получилось. Зато кандидатам удалось оскорбить друг друга.

Байден, согласно результатам всех опросов, пока опережает Трампа. Ему также удалось обойти действующего президента в объемах собранных пожертвований. Байдену наподдавали 364 млн. долларов, Трампу - 210 млн.

Четыре года назад, баллотируясь на свой первый срок, Трамп пообещал американцам сделать Америку вновь великой. А летом прошлого года, изъявив желание переизбраться на второй, он модифицировал призыв на «Сохраним Америку великой».

- На этих выборах решится - сохраним ли мы американскую мечту, или позволим социалистической повестке разрушить наше драгоценное наследие, - начал взывать Трамп. - Защитим ли мы законопослушных американцев или дадим свободу действий жестоким анархистам, агитаторам и преступникам, угрожающим нашим гражданам.

Но эксперты твердо уверены в том, что у Трампа нет никакой программы, зато есть он сам – хамоватый и харизматичный. Поверят ли американцы Трампу?

Байден, согласно результатам всех опросов, опережает Трампа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АГРЕССИВНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ

Трамп обещал невиданный экономический скачок. Удалось ли этого ему добиться? Отчасти, да. До начала 2020 года экономика США ежегодно росла на 2,5%, добравшись до отметки в 20 трлн. долларов, - это четверть всей мировой экономики. Зарплаты в частном секторе и число рабочих мест стабильно увеличивались, безработица, напротив, упала до полувекового минимума в 3,5%. С такими показателями еще одна победа Трампу была бы гарантирована. Но случилась пандемия коронавируса. Тотальный карантин и многомесячные локдауны остановили экономический подъем.

Трамп упрямо твердит, что все экономические достижения страны являются заслугой его администрации. Байден называет их наследством, которое досталось нынешнему лидеру США от Барака Обамы.

И сегодня действующий президент не собирается отказываться от привычных экономических инструментов: протекционизма, агрессивной защиты интересов американских производителей, отказа от «зеленой» политики и санкций. После переизбрания он обещает создать 10 млн. новых рабочих мест за 10 месяцев путем снижения налогов, а также вернуть США к нормальной докоронавирусной жизни к 2021 году.

Трамп продолжает оставаться противником глобализации, делая ставку на национальные интересы Штатов. За предыдущие четыре года из-за этого он перессорился с Евросоюзом, Канадой и Мексикой, развязал торговую войну с Китаем. И на этом не планирует останавливаться. Хотя его оппоненты предрекают, что из-за таких вот скандалов в скором времени США утратят звание мирового лидера, а американский доллар перестанет быть основной мировой валютой.

ПРЕЗИДЕНТ-МИРОТВОРЕЦ

На международной арене Трамп показал себя разрушителем сложившихся устоев. С одной стороны, он стал первым американским президентом за последние 20 лет, который не развязал ни одной войны за пределами страны. Этим его предшественники похвастаться никак не могли.

Трамп даже примерил на себя маску миротворца, пытаясь подружиться с Северной Кореей, примирить Израиль с арабским миром, Сербию с Косово.

Но развязал другие войны – торговые. Желая защитить американские компании и подорвать лидирующие позиции Китая на мировой торговой арене, американский лидер повысил пошлины на китайские и европейские товары, импортируемые в США.

Своим главным противником он избрал Китай, обвинив его во всех смертных грехах, вплоть до создания и намеренного распространения коронавируса.

Заодно Трамп поставил крест на целом ряде международных соглашений: вывел США из Парижского соглашения о борьбе с изменением климата и из международной ядерной сделки с Ираном.

Не обошел он своим вниманием и Россию, прекратив действия двух ключевых соглашений с нашей страной: Договора по открытому небу и Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

На международной арене Трамп показал себя разрушителем сложившихся устоев. Фото: REUTERS

СОБАЧОНКА ПУТИНА

Действующий американский президент вызывает куда меньше доверия, чем другие мировые политические лидеры, это подтверждают результаты многочисленных опросов.

Идя на выборы 2016 года, Трамп обещал, что наладит отношения с Москвой и подружится с российским президентом. Республиканец без стеснения уважительно отзывался о Владимире Путине. Многие надеялись на потепление в российско-американских отношениях. Но прорыва не случилось, впрочем, как и отката.

Возможно, сказалось длившееся долгих два года расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по «вмешательству Москвы в американские выборы 2016 года». Тогда противники 45-го президента США били себя в грудь, уверяя всех, что Трамп - проект Кремля, и без русских хакеров победа ему бы никогда не светила. Но расследование закончилось ничем: руки Москвы так и не нашли.

Сейчас Дональд Трамп снова говорит, что было бы неплохо наладить отношения с Россией. Его нечеткая позиция в этом направлении провоцирует обвинения со стороны… демократов: Байден уже заявил, что Трамп избегает критики в отношении России и вообще назвал его «собачонкой Путина».

НЕТОЛЕРАНТНЫЙ НАЦИОНАЛИСТ

Неоднократно Трампа называли самым американским президентом. Придя в большую политику из большого бизнеса, он чурается протокола и говорит (а также пишет в своем Твиттере) все, что думает.

Его довольно жесткая позиция в отношении нелегальных мигрантов нашла отклик у консервативного избирателя. Придя в Белый дом, он ввел своим указом запрет на въезд в США выходцам из некоторых мусульманских стран - Ирана, Ливии, Сирии, Сомали и Йемена.

Затем подписал еще один указ, «Покупай американское и нанимай американцев», ограничивший количество выдаваемых высококвалифицированным зарубежным специалистам разрешений на работу в США. В Кремниевой долине поначалу забили тревогу, но затем, наплевав на патриотизм, стали нанимать иностранцев, открывая филиалы американских IT-корпораций в других странах.

Защитная стена на границе с Мексикой была одной из заветных целей президента. Ее начали строить.

- Теперь на нас не оказывается сильное негативное влияние со стороны Мексики. Это замечательно, - удовлетворенно констатировал Трамп, особо отметив, что стена предотвращает попадание в США нелегалов, зараженных коронавирусом.

Протесты движения Black Lives Matter, прокатившиеся по всей Америке после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, серьезно ударили по авторитету правящей власти. Консервативное население требовало от президента жестких действий по усмирению активистов. Тот же лишь на словах осудил манифестации и погромы, назвав их внутренним терроризмом. И на всякий случай запретил проведение тренингов по расовой терпимости для персонала всех без исключения федеральных агентств и ведомств.

БЕЗЗАБОТНЫЙ ЛИДЕР

Как человек деловой, Трамп пренебрегает всем, что мешает достижению той или иной цели. В числе приоритетов политики Трампа нет, например, экологии. Его трудно назвать защитником окружающей среды.

Он разрешил прибрежное бурение нефтяных и газовых скважин практически на всей территории США, включая заповедную Арктику.

В немалой степени из-за этого за последние годы США превратились из крупнейшего в мире импортера энергоресурсов в их экспортера. Так что теперь в том числе и Трампу нужно заботиться еще и о рынках сбыта. Именно потому всеми силами США и противятся строительству газопровода «Северный поток-2».

Но в рамках текущей предвыборной кампании Трамп решил немного сбавить темпы и запретил разработку прибрежных нефтяных месторождений в некоторых южных штатах. Видимо, таким образом он пытается заручиться поддержкой в ключевом для республиканцев штате Флорида.

ВСТАТЬ, СУД ИДЕТ!

За годы, проведенные в Овальном кабинете Белого дома, Трамп показал свою медлительность при раздаче высоких должностей и спешку при назначении судей.

Пока же все обсуждают его неготовность сдать Белый дом без боя. Советники даже рекомендуют ему ввести в случае поражения чрезвычайное положение во всех штатах.

- Ко дню выборов президент должен подготовить план операции с использованием сил ФБР, службы федеральных маршалов и официальных представителей Республиканской партии по всей стране, чтобы быть готовым официально опротестовать в суде результаты выборов, и, если нужно, использовать физическую силу. - невольно раскрыл планы нынешней администрации Белого дома, политтехнолог и советник нынешнего президента Роджер Стоун.

В случае реализации такого плана Трампу может грозить тюрьма. Сядет ли он на скамью подсудимых или продолжит занимать президентское кресло, мир узнает в самое ближайшее время.