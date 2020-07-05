В Нью-Йорке в День независимости США движение BLM устроило велопробег

В День независимости Соединенных Штатов Америки движение BLM (Black Lives Matter) провело в Нью-Йорке многотысячный велопробег под одноименным девизом.

По центральным авеню Нью-Йорка проехали тысячи велосипедистов, скандировавших лозунги: «Black Lives Matter (Жизни черных важны)», «No justice, no peace (Нет правосудия, нет мира)». Также из огромной, двигающейся толпы раздавались выкрики «Отдайте ваши деньги черным». Последние, вероятней всего, были адресованы горожанам, отмечавшим День независимости в открытых кафе и на террасах ресторанов, открывшихся недавно в городе после длительного карантина.

Разумеется, столь массовое мероприятие охранялось машинами нью-йоркской полиции, чей бюджет несколько недель назад был урезан на 1 млрд долларов.

Напомним, что волнения, погромы и массовые акции протеста BLM начались в США после гибели Джорджа Флойда, задержанного полицейскими в Миннеаполисе и скончавшимся после задержания с применением силовых удушающих приемов в больнице через несколько часов.

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